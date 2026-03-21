Aviso de prevención por lluvias en todo el país hasta el 22 de marzo, indica el SINAPROC

En un comunicado, la entidad replica lo estudiado por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, que concluye que Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe Buglé, Veraguas (norte, sur y centro), Colón, Darién y la Comarca Emberá, así como los sectores marítimos del país, son las áreas bajo mayor vigilancia.

“El territorio nacional se mantiene bajo condiciones de inestabilidad atmosférica, con lluvias de intensidad variable”, por ello el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) lanzó un aviso de prevención, que estará vigente desde las 6:39 a.m. del 21 de marzo hasta las 11:59 p.m. del 22 de marzo de 2026.

Asimismo, el pronóstico señala que las provincias de Chiriquí, Coclé, Panamá y Panamá Oeste, junto a la Comarca de Guna Yala, también podrían registrar lluvias moderadas durante este periodo.

Se advierte sobre acumulados significativos de lluvia, lo que podría generar crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra y la caída de objetos debido a ráfagas de viento.

Ante este panorama, el SINAPROC recomienda a la población evitar cruzar ríos o calles inundadas, mantenerse alejado de zonas vulnerables, limpiar desagües y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Además de preparar un kit de emergencia con agua, alimentos y documentos importantes, conducir con precaución en vías mojadas y evitar actividades marítimas sin las medidas de seguridad adecuadas.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a las líneas 911 y 520-4426.