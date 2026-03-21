ATTT inicia diálogo con transportistas para evitar aumento del pasaje

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que el Gobierno Nacional busca alternativas técnicas para evitar un incremento en el pasaje, en medio del alza en los costos operativos del sector transporte debido al aumento del combustible.

En ese contexto, el director general de la entidad, Nicolás Brea, sostuvo una reunión con dirigentes transportistas de la provincia de Panamá Oeste, con el objetivo de iniciar un ciclo de conversaciones orientado a encontrar soluciones a la situación actual.

Durante el encuentro, los representantes del sector manifestaron la necesidad urgente de recibir un paliativo económico, aunque aclararon que su intención no es generar conflicto, sino obtener una respuesta concreta y una hoja de ruta clara. En ese sentido, acordaron otorgar un plazo de una semana para mantener el diálogo abierto, a la espera de una propuesta formal.

Por su parte, Brea indicó que, tras las consultas realizadas, en los próximos días se presentará una estrategia para estabilizar el sistema durante los próximos tres meses. Asimismo, subrayó que el compromiso del Gobierno es evitar afectaciones al usuario mediante aumentos en la tarifa.

Como resultado de la reunión, se acordó la instalación inmediata de una mesa de trabajo para evaluar medidas que permitan mitigar el impacto del alza del combustible, reconociendo que esta situación afecta tanto al transporte colectivo y selectivo como al de carga y al sector turismo.

Adicionalmente, la ATTT anunció que reforzará los operativos contra el transporte ilegal y continuará con acciones técnicas para mejorar la fluidez vehicular entre Panamá Oeste y la capital.

Finalmente, el director hizo un llamado a mantener una comunicación directa y permanente, reiterando la disposición de la institución para encontrar soluciones conjuntas sin recurrir a medidas de