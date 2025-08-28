Leyanis Pérez revalida su título de triple salto en la Liga de Diamante

La cubana Leyanis Pérez repitió por segundo año consecutivo título en la final del triple salto femenino de la Liga de Diamante de atletismo, al imponerse este jueves en Zúrich en la pugna entre las seis finalistas.

Pérez llegó en esta ocasión a 14,91 metros y eso le sirvió para dominar a dos compatriotas, Liadagmis Povea (14,72 m) y Davisleydi Velazco (14,65 m), segunda y tercera respectivamente.

La dominiquesa Thea Lafond, campeona olímpica en París, fue cuarta con 14,62 metros.

Leyanis Pérez, de 23 años, es por ahora la gran dominadora de la temporada en esta disciplina, con su título mundial en pista cubierta del pasado marzo con 14,93 metros, que le permite ser además la que más lejos ha llegado esta campaña.

Su condición de favorita para el Mundial de Tokio (13-21 de septiembre) está condicionada, sin embargo, a la presencia o no de la plusmarquista mundial Yulimar Rojas.

La venezolana se lesionó de gravedad en abril de 2024 y no compite internacionalmente desde entonces, pero ha mostrado recientemente su intención de estar en la cita japonesa.

En la final de la prueba masculina de triple salto también hubo dominio cubano, aunque con atletas que no representan a su isla de nacimiento sino a países europeos.

El ganador fue Andy Díaz, nacionalizado italiano y que llegó a 17,65 metros, mientras que el segundo lugar fue para el cubano nacionalizado portugués Pedro Pablo Pichardo (17,47 metros).

No compitió en esa final el también cubano nacionalizado español Jordan Díaz, campeón olímpico de la prueba y que por una lesión de rodilla solo compitió este año en el campeonato de España, donde ganó sin dificultades a principios de este mes.

Jordan Díaz fue incluido el miércoles en la lista de seleccionados por España para el Mundial de Tokio.