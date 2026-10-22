Liga Nacional de Futsal inicia la fase interzona tras tres fechas disputadas

Luego de tres jornadas de intensa competencia en las distintas zonas del país, la Liga Nacional de Futsal inicia los partidos interzona correspondientes a la Primera y Segunda División, según informó la Federación Panameña de Fútbol. Los encuentros se disputarán el sábado 24 y domingo 25 de octubre en el Gimnasio Los Naranjos de Boquete y en el Gimnasio de la Universidad Latina en Penonomé.

La jornada interzona del sábado 24 de octubre en Primera División arrancará en Los Naranjos con el choque entre Río Abajo y Alaia a las 6:00 p. m., seguido de Tocumen ante San José a las 7:00 p. m. y Loma Bonita contra Los Lobos a las 8:00 p. m. Por su parte, en el Gimnasio de la Universidad Latina se medirán Milenio frente a Mirador del Lago a las 5:00 p. m., AFA contra Sembrando Valores a las 6:00 p. m., Calidonia ante Futsal Team Evelia a las 7:00 p. m. y Diamante frente a Villa 9 a las 8:00 p. m.

El domingo 25 de octubre continuará la acción en Los Naranjos con los duelos Alaia contra Academia Colón a las 4:00 p. m., San José ante Río Abajo a las 5:00 p. m. y Los Lobos frente a Tocumen a las 6:00 p. m. En la sede de Penonomé se enfrentarán Mirador del Lago contra Diamante, Futsal Team Evelia ante AFA, Sembrando Valores frente a Milenio y Villa 9 contra Calidonia, completando así la programación del fin de semana.

En cuanto al balance de las tres primeras fechas, cuatro clubes se mantienen invictos en la Primera División. Tocumen lidera la Zona 2 con nueve puntos tras vencer 2-1 a Río Abajo con anotaciones de Mairon Martínez y Gabriel Vergara, mientras que Loma Bonita logró su primer triunfo al imponerse 3-2 a Academia Colón Futsal. En la Zona 3, Diamante y Calidonia empataron 4-4 y comparten la cima con siete unidades, seguidos por Milenio con tres. En la Zona 4, Los Lobos comandan la tabla con puntaje perfecto de nueve unidades tras golear 8-2 a San José; finalmente, en la Zona 1, Villa 9 ocupa el primer lugar con seis puntos y una diferencia de goles de +11 tras imponerse 8-1 a Mirador del Lago.

En la Segunda División, los choques interzona se llevarán a cabo en las mismas sedes durante el fin de semana, con compromisos programados a partir del mediodía. Panamá Este, Maranata y Boquete conservan su condición de invictos tras tres fechas: Panamá Este goleó 10-3 a La Feria para afirmarse en el liderato con nueve puntos, mientras que Maranata venció 6-3 a Tierras Altas y Boquete superó 5-3 a Bucaneros, sumando ambos siete unidades en la Zona 4. Por otro lado, los conjuntos de la Zona 3 (Street Boys, Elite, San Sebastián y Pedasí) retornarán a la competencia luego de que no pudieran disputar las jornadas 2 y 3 debido al sismo registrado en las provincias centrales.