LIV Golf cancela evento en Míchigan y título por equipos se definirá en Indianápolis

El campeonato por equipos de LIV Golf previsto en Míchigan para la próxima semana fue cancelado, anunció la serie este lunes, lo que significa que el torneo de Indianápolis que se jugará de jueves a domingo pondrá fin a la temporada 2026.

El español Jon Rahm ya se aseguró su tercer título consecutivo de la clasificación por puntos de la campaña, pero la serie ahora coronará al campeón por equipos esta semana en The Club at Chatham Hills en Indianápolis.

La serie disidente había sido respaldada por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, que a principios de este año anunció que retiraría su financiación tras este curso.

Después de atraer a grandes estrellas del PGA Tour con torneos de 54 hoyos y contratos multimillonarios, a LIV le costó afianzarse en el mundo del golf, con supuestas pérdidas enormes durante cinco temporadas.

Scott O'Neil, director ejecutivo de LIV Golf, ha dicho que planea cerrar el próximo mes un acuerdo para financiar una campaña 2027, aunque no reveló detalles.

O'Neil afirmó que el final anticipado del curso ayudará al futuro relanzamiento de la serie.

"Al concluir la temporada ahora, podemos dedicar todos nuestros recursos a lo que viene a continuación y mantener el rigor operativo que exige esta transición", dijo O'Neil.

"Estamos reinventando LIV Golf como una liga fundamentalmente nueva, propiedad de los jugadores y anclada en un modelo de negocio sostenible, con una experiencia de aficionado evolucionada, diseñada para los mercados donde el juego está creciendo más rápido en todo el mundo y con el apoyo de socios de primer nivel", agregó.

El evento en Míchigan estaba programado para definir el campeonato por equipos del 27 al 30 de agosto en The Cardinal at Saint John's Resort.

"La incorporación del Campeonato por Equipos al torneo de esta semana añade aún más emoción a la competición de clase mundial que tenemos por delante", dijo Ross Hallett, vicepresidente ejecutivo de LIV Golf.

La clasificación por equipos de la temporada es encabezada por los 4Aces, que lidera el estadounidense Dustin Johnson, con 149,50 puntos, perseguidos por el Ripper GC, totalmente australiano, con 147,25.

Les siguen Legion XIII de Rahm con 145 unidades y los Crushers del estadounidense Bryson DeChambeau con 136.

"Indianápolis será un final apropiado para la liga tal y como la han conocido los aficionados y el punto de partida de lo que creemos que puede llegar a ser", dijo O'Neil.