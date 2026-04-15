LIV Golf tranquiliza a los jugadores ante los rumores sobre la retirada de Arabia Saudita

LIV Golf se apresuró el miércoles a tranquilizar a los jugadores y al personal, asegurándoles que sigue contando con toda la financiación necesaria, ante los rumores que circulaban de que el circuito disidente está al borde del colapso debido a la posible retirada de la financiación saudí.

El circuito respaldado por Arabia Saudita ha dividido profundamente al mundo del golf desde su lanzamiento en 2022, cuando varias de las figuras más destacadas de este deporte fueron atraídas para abandonar los circuitos tradicionales de la PGA y el DP World Tour con contratos multimillonarios.

En los últimos días se han intensificado los rumores de que los acaudalados patrocinadores de LIV Golf en Riad se han enfriado ante este proyecto extravagantemente costoso, que, según se informa, les ha costado más de 5.000 millones de dólares hasta ahora.

Varios medios, entre ellos el Financial Times, el New York Times y el Wall Street Journal, informaron el miércoles que el retiro del fondo soberano saudí, de casi un billón de dólares, era inminente, citando fuentes anónimas.

"Quiero ser muy claro: nuestra temporada continúa exactamente según lo previsto, sin interrupciones y a toda marcha", escribió el director ejecutivo de LIV Golf, Scott O'Neil, en un correo electrónico dirigido al personal, incluidos los jugadores, al que tuvo acceso la AFP.

La misiva de O'Neil se produjo mientras los jugadores se reunían en la Ciudad de México antes del evento de LIV de esta semana, donde los organizadores del circuito presentaban una imagen de normalidad.

El circuito publicó los horarios de salida de la primera ronda como de costumbre e incluso se burló de los rumores en las redes sociales.

- "Estamos EN MARCHA" -

"¿Un día tranquilo en cuanto a noticias? Estamos EN MARCHA", decía una publicación, junto a una imagen con las palabras "NOTICIA DE ÚLTIMA HORA. SÍGUENOS MAÑANA" y los horarios de inicio del torneo de Ciudad de México.

"La financiación y las operaciones de LIV Golf continúan según lo previsto", dijeron a la AFP fuentes familiarizadas con el funcionamiento del circuito, señalando que los ingresos del circuito se duplicarán entre 2024 y 2025, y las recientes asistencias récord en Australia y Sudáfrica.

Pero el periódico británico The Telegraph informó que los ejecutivos de LIV Golf habían sido convocados a una reunión en Nueva York para discutir las posibles consecuencias de un retiro de la financiación saudí.

La especulación surge después de que el fondo saudí presentara el miércoles una nueva estrategia quinquenal que reorganizará sus inversiones, un anuncio que se produjo en el contexto de la guerra en Oriente Medio, iniciada el 28 de febrero.

La región del Golfo se ha visto muy afectada por los ataques iraníes contra infraestructuras, incluidos aeropuertos, instalaciones energéticas y puertos, tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Incluso antes de la guerra, las reformas económicas de Arabia Saudita ya estaban bajo presión, ya que los precios del petróleo persistentemente bajos en los últimos años han reducido los ingresos del gobierno.

Han aparecido grietas en la plantilla de jugadores de LIV Golf, ya que el cinco veces ganador de Majors, Brooks Koepka, y el excampeón del Masters, Patrick Reed, han abandonado recientemente LIV para regresar al PGA Tour.

- "Somos pioneros" -

Si el circuito LIV Golf dejara de operar, no está claro cómo afectaría esto a los jugadores que quedan.

La estrella de LIV, Sergio García, declaró en una conferencia de prensa en Ciudad de México que los jugadores "no han sabido nada" desde principios de año, cuando el líder del fondo de inversión, Yasir al-Rumayyan, les dijo a los golfistas "que nos respalda, que tienen un proyecto a largo plazo".

En su carta, O'Neil no desmintió directamente los rumores sobre una retirada saudí, pero afirmó que "la vida de un movimiento emergente suele definirse por estos momentos de presión".

"Somos pioneros y, aunque el camino no siempre es fácil, el destino vale la pena cada kilómetro", añadió.