Los cinco deportistas latinos que dieron que hablar en 2025

Ya sea por sus éxitos o sus derrotas, cinco deportistas latinoamericanos atrajeron los focos en 2025.

- Lionel Messi: sin fecha de vencimiento -

A los 38 años, volvió a poner la liga norteamericana a sus pies. No solo dio a Inter Miami su primer título en la MLS, sino que se convirtió en el primer jugador en ganar dos veces consecutivas el premio al Jugador Más Valioso (MVP).

A seis meses de que arranque el Mundial de Norteamérica, Lionel Messi prueba que la edad es apenas un número. Y pocos saben de números como él, que anotó 29 goles en 28 jornadas del rentado norteamericano.

El astro argentino fue además el goleador del clasificatorio sudamericano para el Mundial, con ocho dianas. "Fue un año muy especial por todo lo que vivimos", dijo el Diez al recibir el galardón de MVP.

¿Dejó algún interrogante? Su presencia en su sexta cita mundialista, aunque parece improbable que no defienda la corona, ya que seguirá en actividad al menos hasta 2028, cuando acaba su nuevo contrato con Inter.

- Yulimar Rojas: volver para quedarse -

"I'm back" (He vuelto), se leía en las zapatillas con las que pugnó en el Mundial de Tokio en septiembre.

La reina del triple salto, Yulimar Rojas, protagonizó el regreso más esperado del deporte latinoamericano tras casi dos años de baja por una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo.

La caraqueña, de 30 años, obtuvo una medalla de bronce cargada de simbolismo y emotividad, un consuelo después de perderse los Juegos Olímpicos de París 2024.

En su retorno a las pistas su nivel no fue el de antes de la lesión, pero su simple regreso -con nuevo look incluido- invita al optimismo de cara a 2026.

"Hay Yulimar Rojas para rato, esto no queda aquí y el año que viene voy a volver mucho mejor, más fuerte, más preparada y con mucha hambre de triunfo", prometió tras su reestreno, sin poder contener las lágrimas.

- Isaac Del Toro: a la caza de Pogacar -

No fue un colombiano, tampoco un ecuatoriano. La figura del ciclismo latinoamericano nació en una tierra con poca relación con los caballos de acero.

Con apenas 21 años -ahora tiene 22-, el mexicano Isaac Del Toro desafió el imperio del esloveno Tadej Pogacar al quedar segundo del Giro de Italia en junio, un hito para el deporte de México.

Pero no solo en las calles italianas, donde además vistió la maglia rosa y se llevó la blanca de mejor joven, dejó su imprenta de sensación del ciclismo.

El Torito, compañero de Pogacar en el UAE, se coronó campeón en ruta y contrarreloj de México y obtuvo 18 victorias, dos menos que El Caníbal de Komenda, en su segunda temporada como profesional.

"Tiene un gran porvenir por delante, y algún día tendré que rodar para él", advirtió Pogacar.

¿Debutará en 2026 en el Tour de Francia?

- João Fonseca: de promesa a realidad -

Ganó su primer título del circuito, pasó del puesto 145 al 24 de la ATP y compitió por primera vez en los cuadros principales de Grand Slam. Con ustedes, João Fonseca, de apenas 19 años.

Bendecido por el legendario Gustavo Kuerten, el joven carioca dejó de ser promesa para tornarse en realidad en un tenis dominado por el binomio Carlos Alcaraz-Jannik Sinner.

Fonseca, el más joven del top-100, conquistó en febrero su primer título en el circuito, el Abierto de Argentina (ATP 250), y ganó en octubre el de Basilea (ATP 500).

Además, alcanzó la segunda ronda en Australia y el US Open y la tercera en Wimbledon y Roland Garros.

"Ahora voy a defender los puntos, que es más difícil. La gente dice: 'es 24º, el próximo año va a terminar en el top-10 fácil', pero no es así (...), habrá mayor presión", dijo en noviembre.

- Franco Colapinto: decepción en la F1 -

El desempeño en la Fórmula 1 no estuvo a la altura del revuelo mediático que Franco Colapinto ha despertado en Argentina.

Es cierto que condujo el peor monoplaza de la parrilla, el Alpine, pero el carismático piloto argentino de 22 años no puntuó en los 18 Grandes Premios en los que participó.

En el fondo de la clasificación, junto al británico Jack Doohan, a quien reemplazó a partir de la sexta carrera, Colapinto tuvo como mejor resultado el undécimo puesto en Países Bajos y fue ampliamente superado por su compañero de escudería, Pierre Gasly.

"Quizás no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1", llegó a decir Flavio Briatore, jefe de Alpine, a mitad del curso.

¿Las únicas buenas noticias de 2025? El fin de la temporada y su contrato para seguir en la F1 en 2026.