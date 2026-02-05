Los Dallas Cowboys jugarán el primer partido de la NFL en el Maracaná

Los Dallas Cowboys serán uno de los equipos participantes en el primer partido de la liga de football americano (NFL) que albergará el mítico estadio Maracaná de Rio de Janeiro, informó este jueves la competición.

Los Cowboys, cuyo rival para ese duelo aún se desconoce, siguen siendo una de las franquicias más populares de la NFL a pesar de que el último de sus cinco títulos se remonta a 1996.

Esta temporada, que concluirá el domingo con la batalla en el Super Bowl entre Patriots y Seahawks, los Cowboys quedaron fuera de los playoffs por segundo año seguido.

El partido de Rio de Janeiro, cuya fecha se dará a conocer más adelante, forma parte de un récord de nueve juegos internacionales en la próxima temporada de la liga más popular y poderosa de Estados Unidos.

Brasil es considerado el segundo mayor mercado de la NFL fuera de Estados Unidos, después de México, con un estimado de 36 millones de seguidores, y ya albergó dos partidos en Sao Paulo con la presencia de destacados equipos.

En el primer duelo, en 2024, compitieron los Philadelphia Eagles, que esa misma campaña se proclamaron campeones, y en el de septiembre de 2026 lo hicieron los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y Travis Kelce.

A partir de este año entra en vigor un acuerdo entre la NFL y las autoridades de Rio de Janeiro para la disputa de tres juegos de fase regular en el próximo lustro.

Maracaná, el mayor estadio de Brasil, con una capacidad de cerca de 74.000 espectadores, es una de las canchas de fútbol más icónicas del mundo y hogar de los equipos Flamengo y Fluminense.

También este jueves, la NFL dio a conocer que los San Francisco 49ers enfrentarán a Los Angeles Rams en el primer duelo de la historia en Australia, a disputar a finales de año en la ciudad de Melbourne.