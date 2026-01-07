Los Hawks traspasan a Trae Young a los Wizards, según medios

Los Atlanta Hawks de la NBA acordaron este miércoles el traspaso de Trae Young, su principal estrella desde 2018, a los Washington Wizards, avanzaron medios estadounidenses.

El base, elegido cuatro veces para el Juego de las Estrellas, será intercambiado por el veterano escolta CJ McCollum y por el alero Corey Kispert, según reportes coincidentes de ESPN y The Athletic.

La venta de Young, de 27 años, era esperada en la NBA desde que el pasado lunes se reportó que el jugador trabajaba junto a la dirigencia de Atlanta para encontrar un nuevo destino.

En la tarde del miércoles, ESPN había avanzado que los Wizards eran la destinación favorita de Young, quien esta temporada tiene un salario de 45,9 millones de dólares y una opción para alargar su contrato una campaña más por 48,9 millones.

El base ha sido el rostro de los Hawks desde su llegada a la liga en 2018. En estas ocho temporadas tiene promedios de 25,2 puntos y 9,8 asistencias por partido pero, bajo su mando, los Hawks únicamente superaron la primera ronda de playoffs en 2021, cuando avanzaron hasta la final de la Conferencia Este.

Este curso Young luce su peor promedio anotador (19,3 puntos) limitado por varias lesiones que lo han mantenido fuera de los seis últimos juegos de Atlanta, situado en la décima posición del Este.

La preferencia de Young por ser traspasado a los Wizards llamó la atención en el mundo NBA por las escasas perspectivas de contar con un plantel competitivo en Washington, franquicia que ocupa la penúltima plaza del Este y tampoco gana una eliminatoria de postemporada desde 2017.