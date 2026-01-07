Los Knicks rompen su mala racha y SGA rescata a Thunder

Tras cuatro derrotas seguidas, los New York Knicks derrotaron 123-111 a Los Angeles Clippers en la jornada del miércoles de la NBA, en la que Shai Gilgeous-Alexander salvó a los Oklahoma City Thunder de otra humillante derrota.

Estas son las principales escenas de un programa de 12 partidos que se cerraba con la visita de Los Angeles Lakers a los San Antonio Spurs sin LeBron James, que descansaba por precaución.

- "Necesitábamos la victoria" -

Ante su público del Madison Square Garden, los Knicks frenaron su caída con un triunfo ante los Clippers más peleado de lo que señala el marcador final.

Los locales no se lograron despegar de los angelinos, un equipo fuera de puestos de playoffs, hasta el inicio del último cuarto, cuando nueve puntos casi seguidos de Karl-Anthony Towns los adelantaron 103-92.

El pívot dominicano-estadounidense terminó con 20 puntos, en un mediocre porcentaje de 33,3% en tiros de campo (6-18), además de 11 rebotes y 7 asistencias.

Hasta la aparición de Towns, fueron el base Jalen Brunson (26 puntos) y el alero OG Anunoby (20) los que cargaron con el peso ofensivo de los Knicks.

"En su mayor parte jugamos un poco desesperados esta noche, necesitábamos una victoria", reconoció Brunson.

Nueva York estaba obligada a reaccionar para no ceder más terreno a los implacables Detroit Pistons, que les aventajan en cuatro victorias desde lo más alto de la Conferencia Este.

En su turno, Detroit tumbó 108-93 a los Chicago Bulls sin su líder, Cade Cunningham, gracias a la mejor versión ofensiva de su pívot Isaiah Stewart, que llegó a 31 puntos.

Nueva York sí le arrebató la segunda posición del Este a los Boston Celtics, que cayeron 114-110 frente a unos Denver Nuggets sin Nikola Jokic pero con un inspirado Jamal Murray, que logró 22 puntos y 17 asistencias.

- OKC evita otra vergüenza -

En Oklahoma City, una canasta sobre la bocina de Shai Gilgeous-Alexander evitó que los Thunder, vigentes campeones, encajaran otra improbable derrota.

El actual MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA anotó desequilibrado un tiro en suspensión que forzó la prórroga ante los Utah Jazz, a los que Oklahoma City acabó derrotando por 129-125.

El base canadiense necesitó anotar 46 puntos para que los líderes del Oeste no cayeran por tercera noche seguida, tras las derrotas ante otros rivales teóricamente muy inferiores, Phoenix Suns y Charlotte Hornets.

Los Jazz, antepenúltimos del Oeste, acariciaron una dulce victoria en la cancha de los campeones cuando Lauri Markkanen (29 puntos) capturó un rebote bajo el aro y anotó en el aire para colocarlos por delante 114-112 a falta de sólo dos segundos, los que le bastaron a Gilgeous-Alexander para forzar el tiempo extra.

- Trae toma la salida en Atlanta -

La cancha de los Atlanta Hawks vivió el miércoles una escena insólita cuando el lesionado Trae Young se retiró caminando desde el banco a los vestuarios.

La mayoría de aficionados en las gradas ya sabía que medios estadounidenses reportaron minutos antes que el base, rostro de la franquicia desde 2018, acababa de ser traspasado a los Washington Wizards.

La etapa de Young, cuatro veces All-Star, en Atlanta terminaba así con su marcha a Washington, su destino predilecto, que entregará a cambio al veterano CJ McCollum y a Corey Kispert, según reportes coincidentes de ESPN y The Athletic.

Sin Young, baja desde el 27 de diciembre por una lesión de cuádriceps, Atlanta derrotó 117-100 a los New Orleans Pelicans y desbancó a los Bulls de la novena plaza del Este.