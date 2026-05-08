Los Knicks se colocan a una victoria de la final del Este en la NBA

Los New York Knicks derrotaron este viernes 108-94 a los Philadelphia 76ers y dominan 3-0 esta semifinal de la Conferencia Este de la NBA.

El equipo neoyorquino se colocó así a sólo una victoria de regresar a la final de la conferencia, en la que cayó el año pasado ante los Indiana Pacers.

Jalen Brunson, con 33 puntos y 9 asistencias, comandó el sexto triunfo consecutivo de los Knicks, que no han perdido un juego desde que se vieron 2-1 abajo en la primera ronda de los playoffs ante los Atlanta Hawks.

El base contó con el respaldo de Karl-Anthony Towns, con 8 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias, y del alero Mikal Bridges, con 23 puntos, originario de Filadelfia y elegido en el Draft de 2018 por los Sixers, que lo enviaron de inmediato a los Phoenix Suns.

Alentados por primera vez por su ruidosa afición, los Sixers lo habían fiado todo al regreso de Joel Embiid para no verse con una desventaja de 3-0 que nadie ha remontado en la historia de los playoffs.

"Cuando te encuentras en una situación como esta, lo único que puedes hacer es intentar conseguir la siguiente oportunidad y ver qué ocurre", dijo el técnico de Sixers, Nick Nurse, sobre las escasas perspectivas de remontada.

"Vamos a tener que reagruparnos, ajustar cosas y hacerlo mejor", reconoció.

- "Nos golpearon duro" -

Embiid, que fue baja en el segundo duelo, el miércoles, por un esguince en el tobillo derecho, no fue esta vez determinante al quedarse en 18 puntos y 6 rebotes.

Paul George, el otro veterano líder de Filadelfia, se puso al frente de un enérgico inicio de partido de los locales, terminando el primer cuarto con sus únicos 15 puntos de la noche.

Los Sixers llegaron a dominar por 12 puntos a unos Knicks que se tuvieron que adaptar a la baja del lesionado OG Anunoby, una pieza clave en ambos lados de la cancha.

Pero Nueva York, el equipo más sólido de la conferencia en esta postemporada, reaccionó de inmediato, acomodó su defensa y anotó 33 puntos con un 57% de acierto en un espectacular segundo cuarto para irse al descanso en ventaja.

Embiid y Towns se enfrascaron en un intenso y físico duelo, en el que cada uno cometió tres faltas antes del descanso.

Los Sixers llegaron a recortar brevemente la desventaja a dos puntos a finales del tercer cuarto, antes de fallar seis tiros seguidos y permitir que los visitantes despegaran en el último periodo.

"Son un gran equipo. No iban a rendirse. Y nos golpearon duro desde el inicio del partido", dijo el entrenador de los Knicks, Mike Brown. "Nuestros muchachos se serenaron y lo resolvieron en los siguientes tres cuartos".

Ansiosos por alcanzar sus primeras Finales de la NBA desde 1999, los Knicks tendrán su primera oportunidad de eliminar a los Sixers el domingo en el cuarto juego de esa serie.

En el otro partido del viernes, los Minnesota Timberwolves recibían a los San Antonio Spurs con un empate 1-1 en esta semifinal del Oeste.