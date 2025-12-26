Luis de la Fuente, elegido mejor seleccionador del mundo por segundo año consecutivo

El seleccionador nacional absoluto masculino, Luis de la Fuente, ha sido elegido, por segundo año consecutivo, como el mejor entrenador de selecciones masculinas del mundo según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

Según el comunicado emitido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el riojano ha liderado este 2025 el ranking anual con 136 puntos, imponiéndose a otros técnicos de primer nivel como Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, y Lionel Scaloni, de Argentina y ganador del galardón en las ediciones de 2022 y 2023.

Bajo la batuta de De la Fuente, la selección española logró sellar su pase al Mundial de 2026, tras un camino en el que superó la mejor marca histórica de imbatibilidad de selecciones tras estar 31 partidos oficiales sin conocer la derrota, y volvió a ocupar el número uno del ranking FIFA.