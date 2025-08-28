Lyles gana el pulso a Tebogo en la final de 200 m de la Liga de Diamante

El estadounidense Noah Lyles fue el vencedor del esperado duelo de la final de 200 metros de la Liga de Diamante de atletismo ante el botsuano Letsile Tebogo este jueves en Zúrich.

Lyles terminó la media vuelta de pista con un tiempo de 19 segundos y 74 centésimas (viento: -0,6 m/s), mientras que Tebogo lo hizo con un crono de 19.76.

El atleta africano, campeón olímpico de la distancia, salió primero de la curva pero no resistió la aceleración final de su rival.

Lyles, que tiene el mejor crono de la temporada con 19.63, refuerza así su confianza antes del Mundial de Tokio (13-21 septiembre), donde defenderá los tres títulos mundiales ganados en Budapest en 2023: 100, 200 y relevo 4x100 metros.

El atleta estadounidense había vencido ya a Tebogo en su duelo en los 200 metros de la reunión de Mónaco, en julio, pero desde entonces había sufrido tres derrotas ante atletas jamaicanos en carreras de 100 metros de la Liga de Diamante, una ante Kishane Thompson (Chorzow) y dos ante Oblique Seville (Londres y Lausana).

En la categoría femenina de los 200 metros, el trofeo del diamante fue para la estadounidense Brittany Brown, que ganó con un tiempo de 22 segundos y 13 centésimas, por delante de la británica Dina Asher-Smith (22.18) y la marfileña Marie-Josée Ta Lou-Smith (22.25).