Manchester City puede lograr "grandes cosas" pese a mala racha, dice Guardiola

El entrenador español del Manchester City Pep Guardiola declaró el lunes que su equipo sigue aspirando a "cosas muy buenas" esta temporada, pese a la alarmante racha de cinco derrotas consecutivas.

El City recibe al Feyenoord el martes, en la 5ª fecha de Liga de Campeones, necesitado de poner fin a una sangría que dura desde finales de octubre.

"Tengo la sensación de que esta temporada haremos grandes cosas", declaró el lunes, en la rueda de prensa previa al duelo contra los neerlandeses. "No me rindo y tengo la sensación de que estaremos ahí".

"Estamos defendiendo un legado, una tradición, y eso es difícil de gestionar", añadió. "Por eso me relajo. Si no lo hacemos, no lo lograremos. Se trata de intentar concentrarnos en el corto plazo y ganar los próximos partidos".

"Por ello, lo que quiero, es un compromiso", sentenció.

En la Premier League, el City está ya a ocho puntos del líder Liverpool, y este fin de semana se medirá a los 'Reds' en Anfield. Sin embargo, el City ya está eliminado de la Copa de la Liga.

En Europa ocupan la 10ª posición de la primera fase de Champions, luego de dos victorias, un empate y una derrota en sus primeros cuatro encuentros.

Pese a la racha, Guardiola dijo que no tiene la intención de cambiar sus métodos, que han llevado a su club a ganar cuatro Premier League consecutivas y la ansiada primera Champions del club de propiedad emiratí en 2023.

"Quiero que los jugadores de ciertos sectores estén más concentrados ¿Qué tenemos que hacer?", declaró. "Paso a paso, volveremos. Esto pasará, la vida es así. Cuando pienses que es perfecta estás equivocado. Va a llover mañana, así es la vida".

Menos filosófico, el catalán dejó otro recado a sus hombres: "Ahora mismo lo más importante no es la táctica, sino el deseo de ganar".