Manchester United vuelve a tener beneficios tras haberse apretado el cinturón

El club inglés Manchester United, uno de los más prestigiosos del planeta fútbol, anunció este miércoles un aumento de su beneficio de explotación, en un contexto de reestructuración en profundidad que llevó incluso a la supresión de puestos de trabajo.

El beneficio de explotación en los seis primeros meses del año fiscal 2026 (julio-diciembre de 2025) se eleva a 32,6 millones de libras esterlinas (37,4 millones de euros/44 millones de dólares), mientras que presentaba cifras negativas durante el mismo período del año anterior (-4,5 millones de euros).

Desde la llegada en 2024 del empresario Jim Ratcliffe, propietario de alrededor del 29%, el club de Old Trafford procedió a recortes drásticos en todos los estamentos, después de años de resultados deportivos decepcionantes.

Sin competición europea esta temporada y con ingresos comerciales a la baja, la cifra de negocios cayó en un año de 198,7 millones de libras (228 millones de euros/260 millones de dólares) a 190,3 millones de libras (218 millones de euros/257 millones de dólares) en el segundo trimestre del año fiscal, indicó el club presente en bolsa.

El director financiero, Omar Berrada, valoró "el impacto económico positivo de nuestra transformación fuera del terreno de juego, tanto a nivel de nuestros costos como de nuestra rentabilidad".

La reestructuración pilotada por el millonario Jim Ratcliffe, patrón del gigante petroquímico Ineos, conllevó la supresión de 450 empleos.

El Manchester United también anunció el año pasado su voluntad de construir un nuevo estadio con 100.000 localidades en lugar de Old Trafford, un proyecto tasado en 2 mil millones de libras (alrededor de 2.300 millones de euros/2.700 millones de dólares).

En el plano deportivo, el equipo está inmerso en una racha de buenos resultados y es cuarto en la Premier League, después de la destitución del técnico portugués Ruben Amorim a comienzos de enero.