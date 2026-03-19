Marc Márquez vuelve a la carga en el regreso del GP de Brasil de MotoGP

El campeón mundial, el español Marc Márquez (Ducati), acapara las miradas este fin de semana en el regreso del MotoGP a Brasil, tras su abandono en la apertura de la temporada en Tailandia.

El piloto catalán, de 33 años, buscará su primera victoria en el autódromo Ayrton Senna de Goiania, a unos 200 kilómetros de Brasilia, escenario que recibió el mundial de motociclismo entre 1987 y 1989.

Será la primera prueba en Brasil desde 2004, celebrada en el ahora demolido circuito Nelson Piquet, en Rio de Janeiro.

En Buriram, Márquez cedió la victoria a su compatriota Pedro Acosta (KTM) en la carrera esprint por una penalización.

En el Gran Premio tuvo un golpe de mala suerte al sufrir un pinchazo que lo obligó a retirarse de la carrera.

"Este fin de semana en Brasil será verdaderamente especial para todos, ya que no contamos con datos de referencia para este circuito. Estoy entusiasmado por visitar un nuevo país", dijo el siete veces campeón del mundo.

"El circuito es muy corto y es probable que las condiciones sean de mucho calor; por lo tanto, tendremos que ser eficientes y productivos el viernes (en las prácticas) para adaptarnos eficazmente y evitar cometer errores", agregó.

Hay también riesgo de lluvia, tras fuertes precipitaciones que inundaron la pista en el inicio de la semana.

Márquez apunta a su 100ª victoria en Grandes Premios en la categoría reina del motociclismo.

- Aprilia al acecho -

Desafiando los objetivos de Márquez está el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), ganador del GP de Tailandia tras partir desde la pole position.

"Estoy encantado de descubrir un nuevo circuito. Estoy seguro de que será muy divertido. Todo el equipo está muy motivado", declaró el piloto, de 27 años.

La constructora italiana dejó una gran impresión. El compañero de escudería de Bezzecchi, el español Jorge Martín, ocupó el cuarto puesto, tras Pedro Acosta (KTM) y Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse Racing).

Martín, campeón mundial en 2024 y lastrado por lesiones en 2025, parece estar recuperando su mejor forma y buscará refrendar en Brasil su actuación en la primera carrera del año.

"El trabajo que hicimos en Tailandia nos da una base sólida para Brasil", resaltó, si bien dejó claro que "descubrir una pista nueva siempre es una tarea complicada".

"Habrá muchas cosas que poner a punto, pero estoy convencido de que seremos competitivos", continuó.

También se espera que Acosta, inesperado líder del campeonato tras su victoria en la carrera esprint y su segundo puesto en el GP de Tailandia, se meta de lleno en la pugna por la victoria.

- Moreira en casa -

Goiania contará con un piloto de la casa, Diogo Moreira (LCR Honda), el primer brasileño en la máxima categoría del motociclismo desde Alex Barros, que corrió entre 1990 y 2007.

Ganador del título de Moto2 en 2025, Moreira, de 21 años y 13º en Tailandia, es uno de los dos novatos en parrilla en 2026 junto al turco Toprak Razgatlioglu.

Usará un casco en honor a Ayrton Senna, tres veces campeón mundial de la Fórmula 1.

"Para mí, Senna es un héroe", expresó el joven piloto.