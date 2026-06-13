Marruecos ensalza la “referencia arquitectónica” del estadio de Casablanca para competir por la final de 2030

El secretario de Estado de Vivienda de Marruecos, Adib Benbrahim, ha destacado las infraestructuras que ha construido y está construyendo el país para el Mundial 2030 que acogerá junto a España y Portugal, y ha ensalzado especialmente el estadio Hassan II de Bensilmane (Casablanca) con capacidad para 115.000 personas y con el que espera arrebatar a Madrid o Barcelona la sede de la final del Campeonato del Mundo.

“Será una verdadera referencia arquitectónica y ecológica con certificación internacional”, ha asegurado Benbrahim en la primera edición del ‘Eli Morocco Fórum’ celebrado este sábado en Tánger, organizado por la familia Baraka bajo el patrocinio del rey de Marruecos, Mohamed VI, recogido por Europa Press. “Aún más importante”, ha continuado, “el corredor de la movilidad: el aumento de la línea de Gran Velocidad (AVE) hacia Marrakech y la red general” en el que estará ubicado el estadio.

Una obra que irá acompañada de la “modernización de los aeropuertos de Marrakech y Casablanca para ampliar su capacidad de gestión”, así como la “puesta en marcha” de “planes de transporte” de ”nueva generación”. Esta hoja de ruta está diseñada para “crear una interconexión continua entre las sedes”, “capaz de ofrecer una experiencia sin fricciones a los millones de visitantes que se esperan”, ha explicado el responsable de Vivienda marroquí.

Estas declaraciones llegan en plena disputa con España por hacerse con la final del Mundial que se celebrará dentro de cuatro años. Frente al Camp Nou y al Estadio Santiago Bernabéu, sedes que planteó la Real Federación Española de Fútbol y defendió el embajador de España en Marruecos -presente este sábado en el evento- en la primera edición de World Football Summit (WFS) Rabat, Marruecos ha vuelto a sacar pecho por la enorme infraestructura que construirá para acoger el mayor evento futbolístico del mundo.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, aseguró en marzo que “no sería entendible que España no fuese la sede de la final del Mundial”, aunque añadió que “queda mucho recorrido por delante” para que se decida dónde se disputará el último partido del campeonato y zanjó: “Vamos a hacer el mejor Mundial de la historia”.

COLABORACIÓN CON ESPAÑA Y PORTUGAL PARA UN MUNDIAL SOSTENIBLE

Benbrahim también ha incidido en el “hito” geopolítico que supone la “cooperación” entre Marruecos, España y Portugal. Una “sinergia cultural y turístico” y la “construcción de un espacio económico compartido” basadas en los estadios y la capacidad de acogida. En este punto, ha hecho especial énfasis en el “compromiso” para que los estadios se nutran de energías renovables y se compensen las emisiones con “proyectos de reforestación” con el objetivo de neutralizar la huella de carbono que produzca el Mundial de fútbol.

“La Copa del Mundo está pensada como un acelerador de la transición ecológica y social. Demuestra que un megaevento puede ser compatible con los objetivos de desarrollo sostenible, a condición de ser construido desde el origen como un bien común”, ha aseverado.

OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

El secretario de Estado de Vivienda ha destacado que el Mundial no solo es un desafío deportivo, sino también estructural en cuanto a las infraestructuras del país. Un proyecto que no solo busca poner a Marruecos como una referencia sino como una “oportunidad” para ”posicionarse” a nivel mundial.

“Hoy el deporte debe ser considerado como un nivel de transformación macroeconomica”, ha afirmado después de referirse el evento como “el acelerador de la ambición del país de cara a 2030”. Asimismo, ha afirmado que “no solo se juega en los terrenos de fútbol”, sino que el país “se proyecta hacia su porvenir” con “ambición”, ”confianza” y “apertura”. Una “asociación entre “Europa y África” con el resto del mundo por el camino del “progreso”, la “paz”, y la ”fraternidad humana”.

FESTIVAL DE MATA

Este Foro se celebra en el marco de la XIV edición del Festival de Mata, organizado por la asociación Alamia Larrousia presidida por Nabila Baraka, bajo la dirección de Nabil Baraka. Se trata de un evento rural y deportivo, que presentó su candidatura para ser reconocida como Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Procede de una tradición milenaria y ha reunidos a varios ministros del Gobierno marroquí, en el que jinetes que cabalgan a pelo, sin montura, tratan de hacerse con una muñeca de trapo confeccionada por las mujeres de la región.

Esta edición, bajo el epígrafe “Impulsando el diálogo de civilizaciones” ha contado con invitados del Sáhara Occidental, el embajador de España, Enrique Ojeda, o la Jefa de la Delegación de la Unión Europea en Marruecos, Patricia Llombart-Cussac.