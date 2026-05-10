Marta Cox, campeona en Turquía

La panameña Marta Cox se proclamó campeona de la temporada 2025/2026 de la Superliga Femenina de fútbol en Turquía, con su equipo, el Fenerbahçe.

La victoria 7-0 como visitante del Fenerbahçe sobre el Giresun Sanayi Spor en la jornada 28, le acreditó el título, tras sumar 77 puntos.

Cox no pudo estar en el festejo pues se recupera de una lesión.

A mediados de abril pasado, Cox se sometió a una exitosa cirugía de reconstrucción de ligamento cruzado anterior en Panamá, tras una lesión que sufrió en el campamento de la selección nacional mayor femenina de Panamá.