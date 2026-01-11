Mbappé es suplente y Yamal titular en la final de la Supercopa

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, que ha padecido un esguince de rodilla, comenzará este domingo en el banquillo en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, en Yedá, Arabia Saudita, mientras que Lamine Yamal saldrá de titular.

El atacante galo, que lleva tres semanas sin jugar un partido oficial, se entrenó el sábado con sus compañeros tras aterrizar el viernes en Yedá, con el propósito de ayudar al equipo de Xabi Alonso, que se impuso el jueves al Atlético por 2-1 en la segunda semifinal.

Alonso da entrada en el once al defensa Dean Huijsen en lugar de Antonio Rüdiger. Al principio, el técnico vasco anunció que Arda Güler iba a jugar desde el inicio, pero cambió de idea e introdujo a Gonzalo García.

Por su parte, el joven extremo culé Yamal regresa a la titularidad después de haber quedado fuera del once por molestias estomacales el miércoles en la victoria de su equipo ante el Athletic (5-0).

El internacional español entró en el terreno de juego en el 72 de partido con el triunfo culé ya en el bolsillo.

Además, el atacante polaco Robert Lewandowski también reaparece en el otrora titular de Hansi Flick en detrimento de Ferran Torres.

Iniciales:

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinícius.

FC Barcelona:

Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; Lewandowski.