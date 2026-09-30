Medias Blancas avanzan a serie divisional y Filis prolongan su vida ante Bravos

Los Medias Blancas de Chicago avanzaron el miércoles a la serie divisional de la Liga Americana de las Grandes Ligas de béisbol al derrotar 7x3 a los Astros de Houston, mientras que los Filis de Filadelfia igualaron su serie de comodín frente a los Bravos de Atlanta.

Los White Sox, que habían recibido una carta de apoyo del papa León XIV antes del comienzo de la serie, resolvieron la eliminatoria al mejor de tres partidos en apenas dos encuentros y avanzaron para enfrentarse a Cleveland en la serie divisional de la Americana.

Chicago golpeó desde el comienzo con una explosiva primera entrada de cuatro carreras. Sam Antonacci abrió el partido con un doble y anotó tras un sencillo de Kyle Teel.

Andrew Benintendi impulsó otra carrera y Miguel Vargas también cruzó el plato, antes de que Benintendi ampliara la ventaja con un nuevo imparable.

Houston reaccionó con jonrones solitarios de Jeremy Peña, Cam Smith y José Altuve para recortar diferencias y mantenerse en partido.

Sin embargo, los Medias Blancas sentenciaron el encuentro en la sexta entrada. Después de dos boletos y tres bases robadas, Chase Meidroth conectó un jonrón de tres carreras por encima del jardín izquierdo para ampliar la ventaja.

"Eso lo es todo... Darle la victoria a los muchachos, no hay mejor sensación en el mundo", dijo Meidroth.

"Solo estaba buscando algo ahí afuera. Resulta que me llegó un buen lanzamiento. Ya sabes, es un lanzador realmente bueno. Me dejó una alta y pude aprovecharla", agregó.

- Bohm mantiene con vida a los Filis -

En Atlanta, Filadelfia igualó 1-1 su serie de comodín de la Liga Nacional al imponerse 4x3 en diez entradas.

Los Filis remontaron en la octava entrada con jonrones consecutivos de Kyle Schwarber y Bryce Harper para empatar el marcador 3x3 y forzar las entradas extras.

Harper se reivindicó así después de fallar en la recepción de un elevado profundo en la séptima entrada, una acción que permitió a los Bravos tomar la ventaja.

"Es obvio que probablemente debí haber atrapado esa bola en el jardín derecho, así que tenía que dar la talla por mi equipo en ese momento", dijo Harper.

En la décima entrada, Bohm conectó un cuadrangular con dos outs por encima de la cerca del jardín derecho para impulsar la carrera decisiva.

"La verdad no sé qué pasó", dijo Bohm. "Estaba tratando de mandar la pelota hacia el poste de foul y la mandé al jardín derecho, así que me quedo con eso".

Atlanta todavía tuvo una oportunidad en la parte baja del décimo episodio, pero Andrew Painter, en su debut en los playoffs, resistió la presión y ponchó al bateador emergente Dominic Smith para asegurar la victoria.

El ganador de la serie entre Filadelfia y Atlanta se enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles en una serie al mejor de cinco juegos que comenzará el sábado.

Más tarde el miércoles, los Yankees de Nueva York podían asegurar su clasificación a la serie divisional de la Liga Americana contra Tampa Bay con una victoria como locales frente a Boston, mientras que los Padres de San Diego buscaban avanzar para enfrentarse a Milwaukee si derrotaban a los Cachorros de Chicago.