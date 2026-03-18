Messi anota su gol número 900 en una dura eliminación de Miami en Concachampions

Lionel Messi alcanzó este miércoles los 900 goles en su extraordinaria carrera profesional pero el festejo quedó arruinada por la eliminación del Inter Miami en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El astro argentino completó la marca con sólo siete minutos de juego del partido de vuelta de la llave frente al Nashville SC.

El astro argentino recibió una asistencia en el área del español Sergio Reguilón y se acomodó la pelota hasta engatillar un zurdazo que abrió el marcador en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (vecina a Miami).

Pero otro argentino, Christian Espinoza, colocó el 1-1 final en el minuto 74, decretando la eliminación de Miami por el valor de los goles fuera de casa, ya que la ida terminó 0-0 en Nashville.

Tras alzar en 2025 su primer título de la MLS, coronarse campeón de la Concacaf era el gran objetivo del Inter para este año.

"Es una noche muy triste, de mucha desilusión. Teníamos la ilusión de avanzar en la competición", reconoció el entrenador Javier Mascherano.

Aunque la eliminación es un mazazo para el ambicioso proyecto del Inter, el partido del miércoles entrará en los libros de historia como la noche del gol 900 de Lionel Messi.

El argentino acumula ya 81 goles con la camiseta rosa de Miami después de marcar 672 con el FC Barcelona y 32 con el Paris Saint-Germain, además de 115 con la selección de Argentina.

El capitán del Inter, de 38 años, había convertido el tanto 899 el 7 de marzo en el triunfo 2-1 ante el DC United por la tercera jornada de la MLS.

Cuatro días después no vio puerta en la ida ante Nashville y el pasado sábado Mascherano le dio descanso en el duelo ante Charlotte en la MLS.

El Jefecito quería tener a su estrella a máximo rendimiento en una noche muy especial para la franquicia copropiedad de David Beckham, al ser también la despedida del Chase Stadium, su hogar desde el ingreso en la MLS en 2020.

- Dos décadas rompiendo redes -

El argentino se sigue resistiendo a confirmar su participación en el Mundial de Norteamérica (11 de junio - 19 de julio), pero a finales del año pasado sorprendió al mundo del fútbol al extender su contrato con el Inter hasta el final de la temporada 2028.

El rosarino, que para entonces tendrá 41 años, confirmó así que no está listo para cerrar la carrera más gloriosa del fútbol, reconocida con ocho Balones de Oro.

Casi 21 años atrás, Messi estrenó su cuenta oficial con un gol que maravilló a los aficionados del Barcelona y puso sobre aviso a equipos e hinchadas rivales.

El 1 de mayo de 2005, un joven extremo de pelo largo conocido entonces como La Pulga ingresó en el césped del Camp Nou en la recta final de un partido de liga contra el Albacete.

En sólo tres minutos anotó dos goles, el primero de ellos anulado por fuera de juego.

El segundo arrancó con una combinación frente al área con Ronaldinho, que le envió una asistencia por encima de la defensa para que Messi picara la pelota por encima del arquero y se erigiera en el goleador azulgrana más joven en la liga, con 17 años y 10 meses.

Fue el inicio de una época dorada en el Barça, donde convirtió 672 goles en 778 partidos (promedio de 0,86) y alzó 35 títulos antes de su traumática marcha al Paris Saint-Germain en 2021.

En el club francés sumó 32 dianas en 75 juegos (0,43) conquistando tres trofeos, incluidas dos ligas domésticas.

En Miami, donde aterrizó a mediados de 2023, cuenta 81 goles en 96 partidos (0,84) que impulsaron al Inter a lograr los primeros títulos de la historia del club en la Leagues Cup de 2023 y la MLS en 2025.

Con la casaca argentina, a la que guio al triunfo en el Mundial de Catar en 2022, ha cantado gol en 115 ocasiones a lo largo de 196 partidos.

Messi sigue así una carrera hacia el millar de goles en la que también está embarcado su gran rival histórico, el portugués Cristiano Ronaldo, que a los 41 años sigue engordando en la liga saudita una cuenta de 965 goles.