Messi falla un penalti a lo Panenka en dura derrota del Inter Miami

El Inter Miami cayó el sábado por 3-0 en su visita al Charlotte FC en una noche aciaga para Lionel Messi, que falló un penalti a lo Panenka con empate en el marcador.

El joven delantero israelí Idan Toklomati convirtió los tres tantos del Charlotte FC, que igualó el récord de nueve victorias consecutivas en la liga norteamericana (MLS) que tenía Seattle Sounders desde 2018.

Messi, que arrancó como titular, echó en falta a su socio Luis Suárez sobre el césped del Bank of America Stadium.

El ariete uruguayo cumplió el primero de sus tres partidos de suspensión por su participación en la riña posterior a la final de la Leagues Cup, en la que escupió a un integrante del equipo técnico del Seattle Sounders.

"Me preocupa, perdimos 3-0", dijo el DT del Inter, Javier Mascherano, en conferencia de prensa. "Teníamos la ilusión de jugar un buen partido y volver a la victoria para generar confianza".

"Es lo que nos toca vivir ahora, no fue la noche que queríamos. Tratar de levantarnos rápido, el martes tenemos otro partido duro, agregó en referencia al juego liguero contra Seattle Sounders.

- Respaldo a Messi -

Cuando el marcador aún no se había movido en Charlotte, el árbitro concedió penalti a los visitantes por un derribo del francés Djibril Diani sobre Messi.

El astro argentino tomó la pelota en el minuto 32 pero su lanzamiento picado por el centro de la portería fue adivinado por el croata Kristijan Kahlina, que desvió primero la pelota con la mano derecha y luego la atrapó.

La celebración en el estadio fue completa cuando solo dos minutos después los locales armaron un fulminante contragolpe con el que Toklomati anotó el primer gol.

"No podemos ser injustos y agarrarnos del penal, si hay alguien que nos ayudó a ganar en la temporada ha sido Leo", manifestó el Jefecito.

Nada más arrancar el segundo tiempo, Charlotte tomó de nuevo mal parada la defensa de Miami y Toklomati volvió a encontrarse sin marca para colocar el 2-0 en el minuto 47.

El argentino Tadeo Allende, quien sustituyó a Suárez en el once inicial, tuvo un mano a mano en el minuto 73 que resolvió el experimentado Kahlina.

En el 80, el Inter se quedó con un jugador menos por la expulsión del joven central argentino Tomás Avilés por doble amonestación.

Toklomati completó su triplete desde el punto de penalti en el 84.

"Estamos muy contentos", destacó Kahlina. "Mantener el arco en cero no solamente es un trabajo mío, es de todo el equipo".

Con este tropiezo el Inter cayó a la séptima posición de la Conferencia Este con 46 puntos, a 11 unidades del líder Philadelphia Union pero con tres partidos menos.