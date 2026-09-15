Messi se despedirá de Argentina en amistoso en octubre en Buenos Aires

La relación de Lionel Messi y la selección argentina tendrá una noche final: el astro del fútbol se despedirá de sus aficionados en el amistoso que la Albiceleste disputará el 6 de octubre con Benín en Buenos Aires.

El anuncio ocurre dos semanas después de que el crack comunicara “con dolor en el alma” su retiro del equipo nacional, al que condujo a la gloria mundial en Catar 2022 y al subcampeonato en Brasil 2014 y Norteamérica 2026.

“Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra selección, a nuestro capitán Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece”, dijo este martes el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, en un video publicado en X.

El cotejo ante Benín tendrá lugar en el estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires. El combinado africano nunca ha jugado una Copa del Mundo y ocupa el puesto 93 del ranking FIFA.

El “Chiqui” Tapia invitó a “todos los campeones del mundo” en 2022 para que acompañen en su adiós definitivo al zurdo, goleador histórico (125 goles) y jugador con más partidos (207) con la Albiceleste.

“Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, (queremos) invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Catar del 22 para que con sus familias lo acompañen en el partido, que va a ser inolvidable”, dijo el directivo.

- Balón de Oro -

Messi, el futbolista con más títulos en la historia, anunció su retiro en una emotiva carta de puño y letra fotografiada y publicada en Instagram el 31 de agosto.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, escribió.

El ídolo cerró así dos décadas con la camiseta albiceleste apenas unas semanas después del fallecimiento de su padre y representante, Jorge Messi, a quien consideraba su bastón.

Además de Catar y de una brillante actuación en Norteamérica con ocho goles, condujo a la selección a ganar las Copas América de 2021 y 2024, así como la Finalissima de 2022.

A pesar de que está en el epílogo de su carrera, fue nominado al Balón de Oro, una distinción que ha ganado en ocho ocasiones, más que nadie.

- Nueva etapa para Argentina -

La noticia de su partido de despedida se conoció cuando la AFA reveló la lista de 28 convocados por Lionel Scaloni para los amistosos de la ventana internacional de septiembre y octubre.

La lista mantiene la base de jugadores que participó en Norteamérica 2026, pero no incluye a los futbolistas que actúan en el fútbol local, quienes serán convocados el viernes.

Aparte de Messi, el volante Rodrigo De Paul, coequipero del Diez en el Inter Miami, y el volante del Betis Giovani Lo Celso participarán también únicamente en el juego contra Benín.

Argentina iniciará la serie de tres amistosos ante Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba (centro).

Será su primer cotejo desde que perdió la final del Mundial ante España (1-0) el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.

Luego regresará a Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6, ambos en el Monumental.

- Sanciones -

El primero de los encuentros deberá disputarse con un aforo reducido al 50%, en cumplimiento de una sanción impuesta por la FIFA.

El ente rector del fútbol sancionó a la Albiceleste luego de que algunos de sus jugadores desplegaron una pancarta que proclamaba “Las Malvinas son argentinas”, tras el triunfo 2-1 ante Inglaterra en la semifinal mundialista.

Si los tres juegos preparativos son calificados por la FIFA como Clase A, computarán para purgar las suspensiones de los futbolistas sancionados por las trifulcas ocurridas luego de la final de la Copa del Mundo.

El volante Leandro Paredes recibió una dura penalización de diez partidos, seguido por el defensor Nahuel Molina, con siete; el mediocampista ofensivo Thiago Almada, con uno; y el miembro del cuerpo técnico Roberto Ayala, con tres.

Además de Messi, la continuidad de Scaloni también está en el aire. Tras la derrota con España, el DT deslizó que podría no renovar su contrato, que termina el 31 de diciembre.