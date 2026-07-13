Miles de personas ofrecen un recibimiento triunfal a Noruega

Miles de personas dispensaron este lunes un recibimiento triunfal en Oslo a la selección de Noruega, cuartofinalista del Mundial 2026, el mejor resultado de su historia.

Cerca de 90.000 aficionados se congregaron en la capital del país nórdico para celebrar la histórica actuación, declaró un responsable policial a la agencia NTB.

Noruega se despidió del Mundial el sábado al perder ante Inglaterra por 2-1 en la prórroga en cuartos de final, tras eliminar a Brasil y a Costa de Marfil previamente.

Fue la cuarta presencia en un Mundial para los Vikingos.

La plaza del Palacio Real estaba abarrotada cuando el equipo escandinavo se sentó hacia las 21H30 locales (19H30 GMT) frente a la multitud para iniciar el ya famoso "Ro" vikingo: imitar los movimientos del remo mientras se corea "ro" (remar en noruego), que hace las veces de canto de batalla de los aficionados noruegos y de sus jugadores.

Mientras tanto, el príncipe heredero Haakon marcaba el ritmo de la multitud y del equipo tocando un tambor.

"Es sencillamente increíble ver todo el apoyo que recibimos y hasta qué punto todo el país está detrás de nosotros. Tanta alegría, tantas sonrisas y tan buen ambiente. Es realmente fantástico", declaró el capitán de la selección, el volante ofensivo Martin Odegaard, al canal público NRK.

La estrella del equipo, el goleador Erling Haaland, no estuvo presente en las celebraciones con el público, según NRK porque tenía que tomar un vuelo.

Sin embargo, previamente había asistido a la recepción ofrecida por el rey Harald.