Nadal-Djokovic, cantidad y calidad en el duelo más repetido de la historia

¿Por qué elegir entre cantidad y calidad? El enfrentamiento entre Rafael Nadal y Novak Djokovic es el partido que más veces se ha disputado en la historia del tenis, hasta en 60 ocasiones, dejando un buen puñado de duelos que pasarán a la posteridad.

La contundente derrota de Nadal 6-1 y 6-4 ante Djokovic el 29 de julio en la segunda ronda de los Juegos de París fue, salvo sorpresa, el capítulo final, el número 60 de la rivalidad entre ambos, con un balance de 31 victorias del serbio por 29 del español.

Nadal, que anunció este jueves su retirada tras la 'Final 8' de la Copa Davis, en noviembre en Málaga, no podrá cruzarse en este torneo con Djokovic debido a que Serbia no jugará por el título.

Estos son seis de los duelos más recordados entre el español, ganador de 22 títulos de Grand Slam, y el serbio, que tiene el récord masculino con 24.

- Final del Abierto de Australia 2012 -

Victoria de Djokovic 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5/7), 7-5

- En la final más larga de la historia de un Grand Slam, con 5 horas y 53 minutos, Djokovic remontó un 4-2 adverso en el quinto set. Fue la tercera final consecutiva de Grand Slam entre ambos y permitió al serbio elevar a siete sus victorias consecutivas ante el mallorquín.

"Creo que estará en el top, porque sólo por el hecho de que jugamos casi seis horas es increíble", afirmó Djokovic al ser preguntado si fue el mejor partido que hubiese jugado nunca.

Un exhausto Nadal añadió: "A nivel físico fue el partido más duro que jugué nunca".

- Final de Roland Garros 2012 -

Victoria de Nadal 6-4, 6-3, 2-6, 7-5

- En una final que se disputó en dos días debido a los retrasos provocados por la lluvia, Nadal lideraba dos sets y un break a favor antes de que el serbio lograse ocho juegos consecutivos y se apuntase el tercer set.

Finalmente Nadal se llevaría la victoria en 3 horas y 49 minutos para sumar su séptimo título en París.

"Es un honor y para mí es el torneo más importante. Es un momento inolvidable", se felicitó Nadal.

Djokovic declaró: "Las condiciones para el juego no fueron buenas. Pero no es fallo de nadie, y no es el motivo por el que perdí hoy".

- Semifinal de Roland Garros 2013 -

Victoria de Nadal 6-4, 3-6, 6-1, 6-7 (3/7), 9-7

- Djokovic buscaba convertirse en el octavo tenista en conquistar los cuatro Grand Slam y Nadal perseguía su octava Copa de los Mosqueteros. 'Nole' había ganado a Nadal anteriormente aquella temporada sobre el polvo de ladrillo de Montecarlo, poniendo fin a una racha de 46 partidos consecutivos ganados por Nadal.

En aquella semifinal Nadal ganaba 6-5 en el cuarto set y llegó a estar a dos puntos de la victoria, pero Djokovic no se rindió y se puso 4-2 en el quinto set, antes de que Nadal impusiese su ley para acabar ganando en 4 horas y 37 minutos.

"Quiero felicitar a Novak, él es un gran campeón y él ganará aquí en Roland Garros algún día, estoy seguro", vaticinó con acierto Nadal.

El serbio se sinceró: "Fue un partido increíble pero todo lo que puedo sentir ahora es decepción. Lo felicito, por eso es un campeón".

- Final de Roland Garros 2014 -

Triunfo de Nadal 3-6, 7-5, 6-2, 6-4

- Nadal volvió a dejar a Djokovic sin completar el Grand Slam, y de paso se convirtió en el primer tenista en ganar 9 títulos en un mismo 'Grande'. Fue su 14º título en Grand Slam.

A pesar de que el primer set fue para Djokovic, Nadal fue superior en los tres siguientes.

Djokovic reconoció que Nadal estuvo más fresco en una final disputada bajo un gran calor.

"Para mí es el torneo más importante, el más maravilloso en mi opinión", afirmó Nadal.

Djokovic indicó: "No estuve al nivel que estaba cuando lo derroté en Roma el mes pasado. Rafa fue mejor".

- Cuartos de Roland Garros 2015 -

Victoria de Djokovic 7-5, 6-3, 6-1

- Djokovic se convirtió en el segundo hombre después de Robin Soderling en 2009 en derrotar a Nadal sobre la tierra batida de Roland Garros.

Djokovic perdería la final de aquel torneo ante Stan Wawrinka pero ganaría su primer título de Roland Garros 12 meses después al derrotar en la final al escocés Andy Murray.

"Es sin duda una gran victoria, un partido que recordaré durante mucho tiempo", dijo Djokovic.

"Él fue mejor que yo. Eso es todo. Es muy sencillo", reconoció Nadal el mismo día en que cumplía 29 años.

- Semifinal de Wimbledon 2018 -

Victoria de Djokovic 6-4, 3-6, 7-6 (11/9), 3-6, 10-8

- Apenas tres semanas antes de Wimbledon, Djokovic había sufrido un duro revés al perder en cuartos de final de Roland Garros ante el italiano Marco Cecchinato, el entonces número 72 del mundo, y se planteó incluso renunciar al Grand Slam sobre hierba.

La semifinal sería otro clásico, con Djokovic salvando cinco puntos de break en el quinto set antes de llevarse el partido luego de cinco horas y 15 minutos.

"Uno de los partidos más largos de mi carrera, estoy extenuado", confesó Djokovic.

Nadal afirmó: "No me queda mucho dentro. Lo di todo".