Neuville (Hyundai) logra en Portugal su primera victoria del Mundial de 2026

El piloto belga Thierry Neuville, campeón del mundo de rallies en 2024, ganó este domingo su primera carrera del año en Portugal con su Hyundai, el constructor surcoreano para el que también es la primera victoria del año frente a los muy competitivos Toyota.

Esta sexta prueba del Mundial de Rallies (WRC) se redujo a un duelo entre Neuville y el nueve veces campeón del mundo, el francés Sébastien Ogier, con Toyota, que lideró la carrera hasta que sufrió un pinchazo en el penúltimo tramo especial del domingo. Cayó hasta la sexta posición de la clasificación general.

Su compatriota Adrien Fourmaux, al volante del segundo Hyundai y aún en busca de su primera victoria en el Mundial, terminó cuarto en la cita portuguesa, marcada por la lluvia y el barro el sábado y el domingo.

Los otros cuatro Toyota, pilotados por el joven sueco Oliver Solberg, el galés Elfyn Evans, el japonés Takamoto Katsuta y el finlandés Sami Pajari, terminaron respectivamente en 2º, 3º, 5º y 7º lugar.