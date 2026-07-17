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Nueve canoístas cubanos desertan tras una competencia en Canadá

Nueve canoístas cubanos desertan tras una competencia en Canadá
Atletas cubanos agitan banderines de su país a su entrada al estadio de Toronto durante la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos de 2015, el 26 de julio de aquel año en la ciudad canadiense Geoff Robins
AFP
17 de julio de 2026

Nueve miembros de una delegación cubana de doce canoístas desertaron durante un viaje a Canadá, según conoció la AFP el jueves por medio de una fuente cercana al caso.

Los deportistas participaban en la tercera Copa del Mundo y en el Campeonato panamericano de canoísmo de velocidad y paracanoísmo, organizados del 9 al 16 de julio en Montreal.

Ni el Instituto Nacional de Deportes (INDER) ni la Federación Cubana de Canoa han reaccionado oficialmente.

La deserción de deportistas cubanos durante eventos internacionales es frecuente.

Cuba, sometida a un bloqueo petrolero estadounidense desde hace más de cinco meses, atraviesa una crisis económica, energética y social muy grave.

A la escasez de combustibles, alimentos y medicamentos se suman los incesantes cortes de electricidad que desorganizan la actividad económica y los servicios básicos.

El deporte de alto rendimiento cubano sufrió numerosas deserciones entre 2021 y 2023, cuando una ola migratoria sin precedentes sacudió la isla.

En octubre de 2021, la selección cubana de béisbol sub-23 regresó a Cuba con solo la mitad de su plantilla. Doce de los 24 deportistas habían desertado.

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