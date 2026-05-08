Nuevo espacio para la gimnasia en Panamá

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), entregó implementos deportivos a la Federación Panameña de Gimnasia en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) Luis "Matador" Tejada, en Juan Díaz, donde los atletas tendrán su propia sede de entrenamiento.

Los implementos y el nuevo espacio en el CAR se concretan luego que ese recinto fuera una de las sede de los pasados Juegos Suramericanos de la Juventud.

Carlos Herrera, presidente de la Federación Panameña de Gimnasia, agradeció la gestión de Pandeportes y el Comité Olímpico de Panamá.

Herrera señaló que "Panamá siendo medallista en eventos internacionales ahora tiene dos carreras de salto para entrenar al igual que dos pisos armados completos y todo el gimnasio femenino, cuatro vigas y vienen más equipación".

Por su parte, el director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, resaltó el compromiso y talento de las gimnastas durante el acto simbólico en presencia de entrenadores y padres de familia, destacando que todos los implementos son de alto nivel.

El Centro de Alto Rendimiento reafirma el compromiso del Gobierno Nacional, a través de Pandeportes, con la transformación del deporte panameño, apostando por infraestructura moderna y funcional que inspire a nuevas generaciones de atletas.