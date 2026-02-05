Odermatt aboga por equilibrio en JJOO entre gigantismo y sostenibilidad

"Hay que encontrar un término medio" entre "inversiones absurdas" y un "enfoque sostenible" para los Juegos Olímpicos, estimó este jueves la estrella de esquí alpino Marco Odermatt, quien lamentó la ausencia de ambiente olímpico en Bormio, sede algo aislada de las pruebas masculinas de esquí alpino.

"Los Juegos Olímpicos tienen lugar sólo cada cuatro años y por ello muy pocas veces a lo largo de una carrera, así que creo que debería ser algo más especial", afirmó el suizo de 28 años en conferencia de prensa.

"Hay que encontrar un punto intermedio entre las inversiones absurdas de varios millones y un enfoque razonable y sostenible, es probablemente el futuro de los Juegos Olímpicos", añadió el esquiador, que aspira a colgarse cuatro medallas en Bormio (descenso, super-G, gigante, combinada).

Luego de un largo paréntesis a menudo criticado por su impacto medioambiental y por sus costes faraónicos -en Canadá (Vancouver-2010), Rusia (Socchi-2014), Corea del Sur (Pyeongchang-2018) y China (Pekín-2022)-, los Juegos de invierno regresan a Europa y sus organizadores han optado por instalaciones deportivas en su mayoría ya existentes.

Los Juegos Olímpicos 2026 que comienzan el viernes tendrán sedes repartidas por 22.000 kilómetros cuadrados, con Milán y Cortina d'Ampezzo como epicentros, separados por más de 400 kilómetros.

En Italia, las pruebas masculinas de esquí alpino están aisladas en Bormio, y a dos días de la primera prueba el ambiente se asemeja a una simple etapa de Copa del Mundo en lugar de una cita deportiva planetaria.

"Aquí prácticamente no hay espíritu olímpico", lanzó Odermatt el miércoles. "Llegará con el tiempo, veremos", agregó con escepticismo.