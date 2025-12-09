Orlando Magic, primer semifinalista de la Copa NBA

El Orlando Magic se convirtió este martes en el primer semifinalista de la Copa NBA al vencer al Miami Heat por 117 a 108, con una sobresaliente actuación del alero Desmond Bane.

Bane anotó 37 puntos, tomó seis rebotes y repartió cinco asistencias para el triunfo de Orlando ante su vecino de la Florida.

"Es tiempo de ganar y es lo único que me importa", dijo Bane tras la victoria al canal Prime.

"Necesitamos jugar en este tipo de partidos, queremos lograr cosas grandes y necesitamos este tipo de pruebas", agregó.

Bane, de 27 años y en su primera temporada con el Magic, encendió motores tras un primer cuarto en el que anotó sólo dos puntos.

Por su parte, el italo-norteamericano Paolo Banchero, que regresó el viernes pasado tras perderse 10 partidos por una distensión en la ingle, aportó 18 puntos para los Magic, que infligieron a Miami su cuarta derrota consecutiva.

Malas entregas de Orlando en la recta final le permitieron volver al partido a Miami, que no estuvo fino en el ataque. Con 33 segundos por jugar y abajo en el marcador por siete puntos, Tyler Herro falló un triple libre de marca que sentenció la victoria del Magic en el Kia Center, en Orlando.

Herro, de 25 años, necesitaba anotar un triple para llegar a 1.000 en su carrera en la NBA, pero terminó fallando sus seis intentos en una noche deslucida.

El brasileño Tristan Da Silva anotó 11 puntos para Orlando, mientras que el mexicano-estadounidense Jaime Jáquez Jr. sumó 10 unidades para Miami.

Orlando se enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre Toronto Raptors y New York Knicks, que se disputaba en el segundo turno este martes.

Oklahoma City Thunder frente a los Phoenix Suns y Los Angeles Lakers contra los San Antonio Spurs cerrarán el miércoles los cuartos de final.

Las semifinales y la final, que se disputará el 16 de diciembre, de la Copa NBA se celebrarán en Las Vegas, estado de Nevada.