Palou llega "con hambre" pero sin presión a las 500 millas de Indianápolis

El piloto español Álex Palou dijo este jueves que llega "con hambre" pero sin presión a las 500 millas de Indianápolis, que ganó el año pasado y en la que saldrá en la pole position el domingo.

Palou busca en Indianápolis la cuarta victoria en siete pruebas de la temporada en la IndyCar Series, la popular serie automovilística estadounidense en la que a la vez apunta a su quinta corona.

"Tengo más hambre que nunca porque sé lo que significa", dijo el corredor catalán, de 29 años, en el legendario autódromo Indianapolis Motor Speedway.

"No he sentido más presión, siempre tenemos la presión porque nos pagan para ganar", agregó el líder del campeonato.

La principal figura de la IndyCar tuvo el mejor tiempo el fin de semana pasado y largará en la primera posición el domingo.

Palou, sin embargo, tuvo complicaciones en la clasificación ya que debió esperar hasta el Fast Six para imponer condiciones y asegurar el primer lugar por delante de los estadounidenses Alexander Rossi y David Malukas.

"Tenemos un auto muy rápido y espero que tengamos una buena carrera y podamos ganar", comentó sonriente el español.

"Se siente increíble estar en la pole, no lo esperábamos el fin de semana pasado, sabíamos que teníamos un buen coche pero no el más rápido", apuntó.

Por su parte, el mexicano Pato O'Ward iniciará la emblemática carrera en el puesto seis. Confió en que las condiciones de su auto irregular le puedan favorecer.

"Si no traes un auto nervioso no te puedes acercar", afirmó O'Ward. "Siento que mi tolerancia a un auto nervioso es mucha más que otros y eso ha sido una ventaja".

El mexicano, de 27 años, marcha séptimo en la tabla de posiciones y ha acabado entre los cinco mejores en cuatro ocasiones esta campaña.

La del domingo será la edición 110 de las 500 millas de Indianápolis. Se disputará dentro del fin de semana de conmemoración al Día de los Caídos en Estados Unidos.