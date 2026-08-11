Panamá brilla en evento ecuestre internacional

Con resonantes actuaciones las jinetes panameñas Victoria Alfaro y Vallery Gaitán se coronaron Campeonas Mundiales AQHA Youth en las categorías L3 y L2 respectivamente, en la modalidad Stake Race.

Dichas jornadas ecuestres se llevaron a cabo en el AQHYA World Championship Show 2026, del 29 de julio al 9 de agosto pasado, con participación de más de 800 binomios de 20 países, cuyo escenario fue el OKC Fair Park de Oklahoma City, Estados Unidos.

Este evento reunió a jóvenes jinetes para competir con caballos cuartos de milla en pruebas de rienda, Trail, western pleasure, entre otras.

La delegación panameña de AQHAYOUTH, tras arduos días de intensa competencia, cerró con broche de oro su participación en este certamen de relieve internacional, dejando muy en alto el nombre de Panamá, siendo siempre nuestro istmo referente en estas justas ecuestres.

Con estos dos campeonatos, Panamá consolida su posición como una de las delegaciones con mayor crecimiento en AQHAYOUTH a nivel internacional.

“Este resultado es el fruto de años de disciplina, entrenamiento y el apoyo de las familias. Demostramos que en Panamá tenemos talento de nivel mundial”, indicó Sayra De Gracia de Troetsch, presidente de la Asociación Panameña de Caballos de Cuarto de Milla (PQHA).