Panamá en el mundial universitario de Jiu-jitsu

ML | Panamá dirá presente en el “World University Jiu-jitsu Series 2025”, en Bogotá, Colombia, del 17 a 19 de octubre de 2025, con una delegación de ocho atletas (7 varones y 1 dama), que estudian en diversas universidades de Panamá. Este certamen se competirá en las modalidades de Jiu-jitsu GI y NO-GI, y de Contact Jiu-jitsu.

“Este va a ser un evento regulado por la Federación Internacional de Deportes Universitarios, y es clasificatorio al Mundial de deportes universitarios de 2026, en Brasil, y el plan de nosotros es lograr esa clasificación”, afirmó Bryan Casas, estudiante de la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior-ULACEX, quien es parte de la delegación panameña junto a Julio León y Fernando Vega (Universidad Tecnológica de Panamá); Armando Hudson (UMECIT); Ameth Hernández y Kaled Diaz (Universidad de Panamá); Noemí López (USMA); y Jefferson Gómez (ISAE). Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Jiu-jitsu Shaikan, Eusebio Rivera, exhortó al gobierno y a las universidades seguir apoyando a los atletas, como, por ejemplo, incentivos para sus carreras de estudio superior.