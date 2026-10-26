Panamá enfrentará a Estados Unidos este martes en la Súper Ronda del Premundial U18

Panamá se medirá este martes 27 de octubre ante Estados Unidos en la Súper Ronda del Premundial U18 de béisbol, en el estadio Juan Marichal de Santo Domingo, República Dominicana. El encuentro está programado para las 7:30 a. m., hora panameña, y las 8:30 a. m., hora local.

El zurdo Yeremi De León será el lanzador abridor de Panamá, según informó el manager del equipo, Rodrigo Merón.

Por otro lado, aún no se ha anunciado cuándo ni dónde se disputará el partido ante Nicaragua, que fue pospuesto la noche de este lunes.