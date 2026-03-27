Panamá listo para reto sudafricano

redacción | La Selección Mayor masculina de fútbol de Panamá se anunció lista para el primero de dos encuentros ante su similar de Sudáfrica, en el estadio Moses Mabhida de la ciudad de Durban, suelo sudafricano.

Hoy, a las 12:00 p.m. (hora en Panamá) los dirigidos por el DT Thomas Christiansen, se probarán ante otro equipo que también tiene su boleto al Mundial FIFA 2026. El segundo juego será el 31 de marzo (12:30 p.m.), en Ciudad del Cabo.

“Estos partidos para nosotros, aunque sean amistosos, sirven mucho para esa preparación, porque después de estos dos partidos ya queda poco para iniciar el Mundial y por eso, hay que darle más importancia, hay que sacar buenas conclusiones y ver lo que uno busca”, indicó Christiansen.

“Estos dos partidos serán para ver como vienen los jugadores porque aquí queremos que la gente compita, que estén enfocados por lo que se nos viene encima. Si veo que no estamos tomando esa responsabilidad y compromiso, habrá que buscar por otro lado”, sentenció.

Panamá completó ayer su grupo de 23 jugadores para esta gira, con la inclusión del defensor Jiovany Ramos, último integrante en unirse a la concentración.