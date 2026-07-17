Panamá llevará 218 atletas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Panamá estará presente en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en República Dominicana, con una delegación conformada por 218 atletas que competirán en 27 deportes.

La representación panameña estará integrada por un total de 318 personas, entre atletas, oficiales, entrenadores, equipo interdisciplinario y personal de comunicación que acompañará al país durante la competencia regional.

Como abanderados de la delegación fueron elegidos la judoca Nemesis Candelo y el luchador Ángel Cortés, decisión tomada durante una Asamblea Extraordinaria del Comité Olímpico de Panamá.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se desarrollarán del 24 de julio al 8 de agosto, donde los atletas panameños buscarán destacar y sumar nuevos logros para el deporte nacional.