Panameña de oro

Edilia Camargo es una panameña que logró la medalla de oro los 800 metros, de la categoría de 85 a 89 años, en el XXV Campeonato Mundial de Atletismo Máster, de Gotemburgo, Suecia, a pesar de tener un diagnóstico de asma eosinofílica.

“Fue una preparación fuera de la rutina normal si se compara con otras competencias en las que he participado. Me diagnosticaron asma eosinofílica y mi neurólogo, el Dr Fabio Jaramillo, no dudó en proponerme un delicado tratamiento biológico que exigía pruebas previas de laboratorio y anestesias que retardaron el inicio del entrenamiento riguroso, que se requiere sobre todo para una categoría tan exigente como son los 800 metros”, explica ex catedrática de Filosofía de la Universidad de Panamá.

Pero esta no la primera medalla de esta atleta, quien le ha dado la vuelta al mundo dejando el nombre en Panamá muy alto.

“Comencé mi carrera en las disciplinas de fondo, categoría 50- 55. Desde entonces he terminado 22 maratones, tengo dos premios mundiales (Carolina y Puerto Rico, medallas de Bronce), siendo la primera medallista panameña en Mundiales de Atletismo Master. Luego entré en la categoría mujeres 60-64, en el 2003 y logré en Sacramento, Los Ángeles, la medalla de Bronce, en 2007; y dos medallas de Plata en la Media Maratón (21k). Tengo cuatro medallas en 800m a nivel centroamericano”, explica Camargo, sobre algunos de los premios conseguidos en su trayectoria.

Un proceso de múltiples sacrificios y alegrías, y como todo atleta, afirma que hay temas por mejorar. “Ojalá cesara la discriminación por motivos de la edad en el deporte. Además, es importante la mancuerna empresa privada-gobiernos locales y central, al igual que una estrecha cooperación entre el Comité Olímpico y Pandeportes, para lograr objetivos, porque no existe un solo estadio para el atletismo, ni pista cubierta. Hemos visto en países como Corea del Sur y Suecia cómo funciona la mancuerna gobierno/ empresas privadas, para el apoyo en la contratación de entrenadores y los centros de alto rendimiento”, argumenta.

Pero esta no es su única pasión. “Mi otro deporte es la Filosofía en la vertiente de la “puesta del cuerpo para pensar”. La geoterritorialidad de los espacios corporales y sus interacciones. Igual es una escritura corporal el deporte”, afirma.

La profesora tiene varios libros publicados entre ellos: “El Capitán Cabuya y su hija, 2006; “Violencia Dulce”, 2013; “Proceso de redacción de la Convención Interamericana de protección de DDHH de las personas mayores”, disponible en Amazon Kindle; “La Casa Amarilla Arquitectura del Darién Emberá”, Investigación conjunta con la Facultad de Humanidades, Arquitectura y Cooperación Técnica de Francia en Panamá.