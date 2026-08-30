Platini cree que Infantino "debe irse" porque "no respetó las reglas" del fútbol

El mito del fútbol francés Michel Platini, ex presidente de la UEFA, declaró este domingo a la televisión Canal+ de su país que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, "debe irse" porque "no respetó las reglas" que rigen el fútbol.

"Los asuntos económicos son una cosa, pero creo que Infantino ha fallado porque él es el garante de las reglas del juego y no las ha respetado", sentenció el tres veces ganador del Balón de Oro.

"Las pausas publicitarias (las llamadas pausas de hidratación durante los partidos del último Mundial) no están en los reglamentos, ni el descanso de 30 minutos de la final y lo de la tarjeta roja es todavía peor. Él es el garante (de las reglas) y no las respetó, así que debe irse", añadió, aludiendo a la suspensión del atacante estadounidense Folarin Balogun que fue anulada durante el Mundial después de una llamada telefónica del presidente Donald Trump.

Platini se suma así a las voces que presionan en contra de Infantino, cuya posición ha quedado muy fragilizada después del Mundial 2026 por su proyecto, finalmente abortado ante la oposición encontrada, para abrir las competiciones de la FIFA y especialmente el Mundial a inversores privados mediante una sociedad comercial.

La confederación europea de fútbol (UEFA), aliada con la Concacaf (América del Norte, Central y Caribe) y la AFC (Asia), encabeza la oposición al actual presidente de la FIFA, que está en el puesto desde 2016 y que es por ahora el único candidato en las elecciones previstas en marzo de 2027 en un Congreso en Marruecos.

La UEFA está incluso preparando una denuncia ante la justicia suiza contra Infantino por "gestión desleal" y no oculta que busca un candidato dispuesto a enfrentarse al dirigente italosuizo en las elecciones de 2027.

- Vía judicial -

"No será mediante las instancias del deporte cómo esto se arregle y él caiga. Creo que si la UEFA quiere derribar a Infantino, será mediante la justicia", indicó Platini.

"Siempre supe que le gustaba mucho el dinero y el poder", añadió el ex N.10 y capitán de Francia, que en su día fue considerado favorito a suceder a Joseph Blatter como presidente de la FIFA, antes de verse apartado de esa carrera por acusaciones de fraude que se saldaron con una absolución definitiva en agosto de 2025.

Ese paso atrás de Platini abrió la puerta a la elección inesperada en febrero de 2016 del que era secretario general de la UEFA, Gianni Infantino.

"Él no me hizo caer, pero se aprovechó de ello", señaló Platini, que presentó una denuncia en junio contra Infantino por "denuncia calumniosa" y "tráfico de influencias".

"La presenté en Francia porque en Suiza no tengo muchas opciones de ganar", explicó con una sonrisa.