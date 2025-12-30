‘Playball’ Juvenil está listo

El béisbol juvenil panameño inicia 2026 con su campeonato nacional a toda máquina.

El próximo 3 de enero, el estadio José Antonio Remón Cantera, de la ciudad de Aguadulce, Coclé, se convertirá en el epicentro de las celebraciones, al confirmarse ayer la realización del juego oficial de apertura del torneo, entre los equipos de Colón y Coclé desde las 7:00 p.m., pero antes, se tendrá un acto cultural, con música en vivo, y una ceremonia de inauguración a partir de las 5:00 p.m.

La Federación Panameña de Béisbol efectuó ayer el Lanzamiento Oficial de este certamen, que llega a su edición número 57 en honor a los expeloteros coclesanas David Rivas, Darío Agrazal y Benjamín Salamín.

Los organizadores confirmaron la realización desde el arranque del torneo, de partidos en el Estadio Calvin Byron, de Changuinola, Bocas del Toro, que se encuentra en una fase de recuperación, tras sufrir actos vandálicos durante junio pasado.

El Campeonato se jugará en un sistema de todos contra todos, con dos vueltas y series de ocho, semifinales y finales, en donde destacan peloteros de alto nivel de doce provincias deportivas.

Para esta temporada, los precios de taquilla serán de $4.00, para los niños de 6 a 11 años y jubilados el costo será de $2.00 y los niños hasta 5 años entran gratis.