Pogacar se vuelve a entrenar en una bicicleta estática tras su caída

La estrella del ciclismo Tadej Pogacar reanudó los entrenamientos en una bicicleta estática con el objetivo de recuperar la forma para la próxima temporada, después de romperse la clavícula en la Vuelta a España.

El cinco veces campeón del Tour de Francia sufrió una fractura cervical, además de múltiples cortes y contusiones en una caída hace dos semanas, y no podrá defender su título mundial en Canadá a finales de septiembre.

Pero el esloveno de 27 años publicó el martes un vídeo en su cuenta de Instagram en el que afirma que ha vuelto al buen camino y que está construyendo gradualmente su preparación para la temporada 2027.

"Es simplemente agradable estar de nuevo en la bici. Me lo estoy tomando paso a paso en este momento y poco a poco voy reconstruyendo las cosas de cara a la próxima temporada", dijo el líder del UAE Team Emirates.

El director del equipo, Mauro Gianetti, afirmó que el campeón del mundo en ruta de 2025 irá recuperando la forma poco a poco después de su fallido intento de ganar la Vuelta.

"Lo más importante ahora mismo es permitir que Tadej vuelva a la bicicleta de una manera controlada y progresiva, sin presiones innecesarias sobre el proceso. Cada parte de su forma de rodar se considera cuidadosamente", dijo el ex ciclista suizo.

Antes de su caída en la octava etapa de la Vuelta, Pogacar lideraba la carrera y tenía todo a favor para ganarla, con lo que hubiera completado las tres grandes rondas por etapas -además Giro de Italia y Tour-.