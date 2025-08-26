Presencia de Messi con Inter Miami se definirá previo a la semifinal de Leagues Cup

La presencia de Lionel Messi en la semifinal de la Leagues Cup del Inter Miami contra el Orlando City se decidirá el mismo miércoles, día del partido, informó el martes el equipo de la MLS.

El astro argentino y el lateral español Jordi Alba son duda por molestias físicas para el juego vital del torneo conjunto de la MLS y la liga mexicana, aunque este martes se entrenaron con el resto de sus compañeros.

El asistente técnico del Inter Miami, Javier Morales, dijo que el equipo supervisará tanto a Messi como a Alba antes de decidir si estarán disponibles para el partido en casa contra Orlando.

"Jordi y Leo entrenaron con nosotros, completaron el entrenamiento. Veremos cómo se sienten a medida que avance el día y mañana tomaremos una decisión", afirmó.

Morales calificó de "muy positivo" que Messi completara la práctica y supuso "que al menos estará en la convocatoria".

El ganador del duelo entre Miami y Orlando se enfrentará en la final del domingo al vencedor de la otra semifinal del miércoles entre el actual campeón de la MLS, Los Angeles Galaxy, y Seattle Sounders.

Messi, de 38 años, llevó al Miami a conquistar la Leagues Cup 2023 en sus primeros días en el sur de Florida.

Sin embargo, el 10 se perdió la victoria del cuadro rosa en cuartos de final hace una semana contra Tigres de México por una "leve" lesión muscular en la pierna derecha y tampoco jugó el sábado en el empate ante DC United por la MLS.

Alba, de 36 años, sufrió un golpe en la rodilla y se retiró en la segunda parte del choque contra Tigres, pero tanto él como Messi participaron en los entrenamientos del lunes y martes.

El argentino jugó por última vez con Las Garzas como suplente contra el Galaxy el 16 de agosto, marcando un gol y dando una asistencia en la victoria del equipo que dirige Javier Mascherano.

"Tanto si Messi juega como si no, creo que tendremos la misma mentalidad: salir al campo, dar lo mejor de nosotros mismos e intentar ganar", afirmó el defensa del Orlando Alex Freeman.

Una ausencia segura para el enfrentamiento es la de Mascherano, que fue expulsado ante Tigres.

Orlando ha ganado los dos partidos contra Miami esta temporada por un margen combinado de 7-1, incluyendo una goleada por 4-1 a principios de mes.

"Hay un contexto diferente antes de este partido", dijo el entrenador de Orlando, el colombiano Óscar Pareja. "Pero tenemos la misma energía, la misma fuerza, el mismo deseo que siempre nos ha caracterizado en los derbis anteriores".

Morales, por su parte, aseguró que la semifinal "probablemente sea el clásico más importante" que Inter haya jugado hasta el momento.