Probeis Kids recargada para su edición 2026

El torneo de béisbol PROBEIS Kids 2026 se disputará del 30 de mayo al 6 de junio, en el MVP Sport City, de Ciudad de Panamá, con 16 equipos en busca del título. Ediciones anteriores solo llegaban a 6 equipos. Este año, el certamen tendrá dos grupos. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a las semifinales, donde se enfrentarán de manera cruzada. Los ganadores de esos encuentros disputarán la final para definir al nuevo campeón. El torneo busca identificar a los más talentosos para conformar una selección que representará a Panamá en la Serie del Caribe Kids 2026. El evento es organizado por la PROBEIS (Liga Profesional de Béisbol de Panamá), como un aporte para seguir impulsando el desarrollo del béisbol en los niños.

Los equipos participantes serán: Águilas Metropolitanas, Federales De Chiriquí, Nacionales Kids, Vikingos, Dragons MVP, Leña Roja De Coclé, Bucaneros De Coclé, Linces De Rio Hato, Harpías De Darién, Potros De Pacora, Emperadores De Panamá Norte, Cardenales De Los Andes #2, Fénix De Curundú, Detroit Del Norte, Lobos De Cerro Viento y Best Academy.