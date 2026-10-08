Promesas de la pista al mejor postor

Un total de 19 potros y 14 potrancas, que serán llevados al martillo el próximo martes 13 de octubre, se estarán presentando este sábado en los establos del Haras San Miguel del Hipódromo Presidente Remón, ubicado en Juan Diaz, Ciudad de Panamá.

La cita está fijada para dar inicio a las 8:00 a.m., para culminar a las 11:00 a.m., en un desayuno – exhibición, cuya finalidad es dar la oportunidad a los inversionistas interesados en las piezas de observarlas físicamente a cada una de ellas.

Los equinos de la presente generación lucen con una excelente conformación, muy buen aspecto físico y peso adecuado, lo cual sin lugar a dudas cautivará a los presentes en la demostración.

Para la actual subasta un total de cuatro padrillos, de probada calidad pistera, transmitieron sus acreditados genes a los productos que se ofrecerán en la subasta pública, los cuales bien pueden emular las hazañas de sus progenitores.

En la subastase pondrán a la venta, al mejor postor, hijos de los reputados padrillos y pisteros norteamericanos ‘Dublín’ (10), Jaguar Paw’ (12), ‘Salustio’ (8) y del nativo ‘Punta de lanza’ (3).

Debido el probado éxito logrado por las piezas adquiridas en las anteriores subastas del Haras San Miguel, es de esperarse una gran afluencia de inversionistas hípicos en el encuentro de este sábado.

‘’Rafi’’ Fernández, al martillo

Rafael ‘Rafi’ Fernández, quien año tras año es el encargado de dirigir los remates del Haras San Miguel, nuevamente estará el martes 13 de octubre con el martillo en sus manos para recibir las pujas y repujas de los ejemplares que serán vendidos.

El Haras San Miguel ha ejercido una evidente preocupación e interés por acrecentar el prestigio del elevaje criollo, mostrado a través de muchos años, razón por la cual ha destinado un cuidadoso proceso en la presentación de las 33 piezas que serán rematadas.