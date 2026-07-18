"Que pase rápido y olvidarme", dice Borja Iglesias sobre posible saludo con Trump

El jugador de la selección española Borja Iglesias declaró el viernes que, en caso de tener que dar la mano al presidente Donald Trump si España gana el Mundial, espera que ese apretón "pase muy rápido" para "olvidarlo".

El presidente de Estados Unidos será uno de los 80.000 asistentes el domingo a la final del Mundial entre la Roja y Argentina y está previsto que entregue el trofeo y felicite al equipo campeón.

Iglesias, de 33 años, y que no ha ocultado sus posiciones políticas a lo largo de su carrera, declaró en una entrevista con la Revista Panenka, medio español especializado, que en caso de victoria, cumpliría con el protocolo para evitar polémicas.

"No tengo ganas de ir a la cárcel (risas) Es algo que he pensado, que me he podido incluso imaginar, espero saludarlo en un momento en el que estemos todos muy contentos y que pase muy rápido y olvidarme", respondió sonriente el futbolista del Celta de Vigo, consciente de que el encuentro con Trump sería un peaje a pagar en caso de victoria.

"Creo que no es el momento de generar polémica, la gente sabe perfectamente cómo opino. Me encantaría hacer muchas cosas pero la realidad es que aunque la gente piense que soy todopoderoso, no tengo tanto poder para enfrentarme a según qué cosas", añadió.

Apodado "El Panda", Iglesias no ha dudado en posicionarse políticamente en los últimos años.

En 2023, tras el beso no consentido del expresidente de la Federación Española (RFEF) Luis Rubiales a la futbolista Jenni Hermoso, renunció a representar a la selección española "hasta que las cosas cambien" y pidió que "ese tipo de actos no queden impunes".

También en 2025, semanas después de las protestas propalestinas que afectaron el desarrollo de la Vuelta ciclista a España, Iglesias se mostró a favor de ese tipo de manifestaciones en eventos deportivos.

"Si se meten delante de la portería con una bandera de Palestina y eso ayuda, ¡Ojalá lo hagan cuando vaya a chutar yo, no meta el gol y me lo anulen!", declaró entonces.

España se medirá a Argentina el domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y además del presidente estadounidense, también estarán presentes en el palco el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y la presidenta de México Claudia Sheinbaum.