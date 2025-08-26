Redimido de escándalo de apuestas, Lucas Paquetá vuelve a la órbita de Brasil

Semanas después de ser absuelto de un escándalo de apuestas que pudo costarle su carrera, Lucas Paquetá se prepara para volver a vestir la camiseta de Brasil en el cierre de la clasificatoria del Mundial de 2026 contra Chile y Bolivia.

Cuando quedó libre de los cargos a finales del mes pasado, Paquetá celebraba la oportunidad de "volver a jugar al fútbol con una sonrisa en la cara".

Y vaya que puede sonreír a gusto.

No solo anotó gol la fecha pasada con su club, el West Ham, sino que también es una de las principales novedades de la convocatoria del entrenador de la Canarinha, el italiano Carlo Ancelotti, de cara a los últimos dos partidos de la eliminatoria sudamericana el 4 y el 9 de septiembre.

"Convocado", se lee en una imagen que publicó Lucas Paquetá en Instagram con fotografías suyas con la Seleção y emoticones de un corazón y la bandera de Brasil.

Cuando todo el mundo esperaba por Neymar, cuyo retorno después de casi dos años de ausencia finalmente no se concretó por una lesión, Paquetá fue uno de los grandes nombres del listado anunciado el lunes por Ancelotti en Rio de Janeiro.

- Un largo purgatorio -

El centrocampista de 27 años jugó sus últimos partidos con los pentacampeones mundiales en noviembre de 2024, en empates premundialistas con Venezuela (1-1) y Uruguay (1-1), cuando Brasil era dirigido por Dorival Júnior.

Había sido marginado en convocatorias pasadas, blanco de una investigación de la Federación Inglesa de Fútbol (FA) por presuntos amaños en partidos del West Ham en la Premier League contra Leicester City en 2022 y Aston Villa, Leeds y Bournemouth en 2023.

Se sospechaba que había provocado tarjetas amarillas intencionalmente para "afectar el mercado de apuestas", según la FA.

Paquetá, que siempre defendió su inocencia, enfrentaba la amenaza de una sanción vitalicia.

En su club siguió actuando pese a la amenaza del castigo, aunque el caso frustró, según la prensa inglesa, una transferencia hacia el Manchester City en 2023.

A principios de mayo, sin embargo, en un partido West Ham-Tottenham, rompió a llorar cuando le sacaron una tarjeta amarilla, en plenos reportes sobre la investigación abierta contra él.

"Quería expresar lo agradecido que estoy a Dios y lo ansioso que estoy por volver a jugar al fútbol con una sonrisa en la cara", reaccionó al ser absuelto.

Tras la absolución, Paquetá ha jugado dos partidos con los Hammers en la joven temporada 2025-2026 de la Premier League, aunque sufrió derrotas frente a Sunderland (3-0) y Chelsea (5-1).

Hizo un bonito gol contra los Blues, con un disparo cruzado de zurda desde uno de los vértices del área.

- "Mucha calidad técnica" -

Desde que debutó en 2018 en el ciclo de Tite, Paquetá ha disputado 55 compromisos con la selección de Brasil, con 11 goles y seis asistencias.

El exjugador de Flamengo, Milan y Olympique de Lyon formó parte del plantel de Tite en el Mundial de Catar 2022, en el que el Scratch fue eliminado en cuartos de final y terminó viendo a su archirrival Argentina ganar el torneo.

Conquistó la Copa América en 2019 en casa, aunque solo jugó 5 minutos en el torneo.

"No lo conozco y lo quiero conocer", dijo Ancelotti al revelar su convocatoria.

"Tiene mucha calidad técnica" y "puede jugar en distintas posiciones", agregó el entrenador.

Con Brasil ya clasificado al Mundial del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México, el extécnico del Real Madrid probará a jugadores ausentes en su llamado previo como el propio Paquetá y los goleadores João Pedro (Chelsea) y Kaio Jorge (Cruzeiro).

Brasil (3°) enfrentará al colista Chile el 4 de septiembre en Rio y cinco días después visitará a Bolivia (8°) en los desafiantes 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.