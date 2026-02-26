Deportes

Rediseñan planes de Educación Física, pero sin la infraestructura

MEDUCA | Un docente de Educación Física brinda diversas instrucciones a sus estudiantes antes de iniciar una competencia atlética.
ML | Grupo de corredoras.
ML | Lanzamiento de jabalina.
Yalena Ortiz
26 de febrero de 2026

Este año se implementará una nueva forma de impartir la asignatura de Educación Física en los colegios públicos de Panamá; no obstante, la pobre infraestructura de los colegios longevos es el principal obstáculo.

Las nuevas clases se dividirán en etapas, según detalló el profesor Mario Ramírez, supervisor regional de Educación Física. Para ello, el docente debe realizar una prueba diagnóstica al grupo para conocer el nivel de los estudiantes y sus falencias.

La primera fase incluye a niños desde maternal hasta tercer grado. En ella se trabajará el desarrollo corporal y motriz del estudiante mediante juegos lúdicos que ayuden a mejorar la reacción, velocidad, agilidad, potencia y marcha, utilizando en ocasiones elementos como conos, balones o aros.

En la segunda fase, de cuarto a sexto grado, se introducen juegos predeportivos como el béisbol, fútbol, voleibol y baloncesto. Además, se han incluido otras disciplinas como el tenis de mesa, ajedrez, kin-ball, fútbol cinco, balón-Mano y kids’ athletics, entre otros, mediante el uso de elementos propios de cada deporte. En esta etapa ya se trabaja con el balón y se evalúan las destrezas específicas.

La tercera y cuarta fase se dictarán a los alumnos de premedia y media, quienes ya tendrían la capacidad de desarrollar por sí solos rutinas de entrenamiento y hasta organizar ligas deportivas.

Superando obstáculos

ml | Los docentes explican que existen situaciones propias del sistema que complican el perfeccionamiento de la asignatura. “Nuestro centro educativo tiene dos turnos. Debemos convocar a los estudiantes de la tarde en la mañana, los sábados e incluso los domingos, pero contamos con el apoyo de los padres”, explicó el docente Pablo Bejerano.

Mejor forma de captar prospectos

ml | Con las nuevas clases de Educación Física, se busca identificar las capacidades del estudiante y captarlos para los equipos nacionales. “Con el rediseño podemos captar muchos más estudiantes, porque en las mismas clases vamos a desarrollar las capacidades como: velocidad, potencia y fuerza, de una forma más científica”, explicaron las autoridades.

“En los últimos años se están construyendo escuelas con gimnasios y canchas deportivas, escuelas modernas; pero en las escuelas de antes no se tenían, y nos está costando un poco, pero estamos tratando de hacer el trabajo”.

“El programa que teníamos veía a la Educación Física como solamente deporte, ahora hemos integrado al desarrollo cognitivo del estudiante también, o sea, de una forma integral y progresivo, que es lo más importante”.

Los docentes aclaran que el deporte en los centros educativos se dicta más a nivel recreativo, que de competencia.
