$!Rediseñan planes de Educación Física, pero sin la infraestructura

Este año se implementará una nueva forma de impartir la asignatura de Educación Física en los colegios públicos de Panamá; no obstante, la pobre infraestructura de los colegios longevos es el principal obstáculo.

Las nuevas clases se dividirán en etapas, según detalló el profesor Mario Ramírez, supervisor regional de Educación Física. Para ello, el docente debe realizar una prueba diagnóstica al grupo para conocer el nivel de los estudiantes y sus falencias.

La primera fase incluye a niños desde maternal hasta tercer grado. En ella se trabajará el desarrollo corporal y motriz del estudiante mediante juegos lúdicos que ayuden a mejorar la reacción, velocidad, agilidad, potencia y marcha, utilizando en ocasiones elementos como conos, balones o aros.

En la segunda fase, de cuarto a sexto grado, se introducen juegos predeportivos como el béisbol, fútbol, voleibol y baloncesto. Además, se han incluido otras disciplinas como el tenis de mesa, ajedrez, kin-ball, fútbol cinco, balón-Mano y kids’ athletics, entre otros, mediante el uso de elementos propios de cada deporte. En esta etapa ya se trabaja con el balón y se evalúan las destrezas específicas.

La tercera y cuarta fase se dictarán a los alumnos de premedia y media, quienes ya tendrían la capacidad de desarrollar por sí solos rutinas de entrenamiento y hasta organizar ligas deportivas.