$!Reviven el sueño mundialista

La Selección mayor masculina de fútbol de Panamá quiere el boleto directo al Mundial FIFA 2026 e intentará conseguirlo en los dos últimos partidos del Grupo A de la fase final de las eliminatorias en Concacaf, que se juegan durante la ‘Fecha FIFA’ de noviembre.

Para ello, el técnico de ‘La Roja’, Thomas Christiansen, ha convocado a Alberto “Negrito” Quintero, quien disputó su último partido de eliminatorias mundialistas el 31 de marzo de 2022, en la victoria de Panamá por 1-0 ante Canadá en la última jornada del camino hacia el Mundial de Catar 2022.

“Alberto Quintero es un jugador con experiencia, con liderazgo, que está pasando por un buen momento, y sobre todo encaja muy bien en lo que van a ser estos dos partidos”, señaló el DT hispano-danés, en conferencia de prensa, horas después que la Federación Panameña de Fútbol anunciara la lista completa de 25 jugadores para los encuentros frente a Guatemala, de visita el 13 de noviembre, y como local ante El Salvador, el 18 de noviembre, en el Estadio Rommel Fernández.

Quintero, mediocampista del Plaza Amador, de la Liga Panameña de Fútbol, tiene 37 años y cuenta con 138 partidos internacionales; su última convocatoria fue para el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, en marzo de 2024.

Entre las novedades también destacan Jovani Welch y Edgardo Fariña, que vuelven a ser considerados. Mientras que César Yanis, Jorge Gutiérrez, José Murillo, Eduardo Guerrero y José Córdoba (lesión), quedaron al margen esta vez.

La Federación de fútbol de Guatemala confirmó que tanto los boletos de entrada para sus partidos de local ante Panamá y Surinam están agotados. La venta arrancó el pasado 4 de noviembre y se han habilitado unas 7,200 localidades en el estadio El Trébol.