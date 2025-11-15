MiAMBIENTE entrega 15 órdenes de proceder por B/.1.125 millones para impulsar proyectos productivos sostenibles

A través del Proyecto BIORURAL, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), informó que este sábado se oficializó la entrega de 15 órdenes de proceder destinadas a organizaciones comunitarias y de productores que desarrollarán iniciativas económicas inclusivas y compatibles con la conservación de la biodiversidad y las áreas protegidas del país.En total, los proyectos recibirán un capital semilla de B/.1,125,000.00, recursos que permitirán fortalecer prácticas productivas sostenibles y generar nuevas oportunidades de ingreso para familias ubicadas en territorios de alto valor ecológico, detallaron en un comunicado de MiAmbiente.Asimismo, revelaron que las organizaciones beneficiadas se encuentran en cinco provincias: Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Coclé y Panamá Oeste, y tres comarcas indígenas: Naso Tjër Di, Ngäbe Buglé y Guna Yala. La distribución territorial refuerza el trabajo conjunto entre el Estado y las comunidades rurales para avanzar hacia modelos económicos que protejan los ecosistemas y promuevan el desarrollo local.Entre las entidades seleccionadas figuran: Organización de Mujeres Unidas de Bonyic (OMUB), Fundación Nuestra Señora del Camino, Organización Ecológica Bonkin OBC, Instituto de Investigación y Desarrollo Kuna Yala (IIDKY), Granja Santa Elena, Asociación de Café Robusta ACARO–OBC, Cooperativa de Turismo de Santa Fe, RL (COOPTSAN RL), Geo-Tech Coclé OBC, Fundación Yaguará Panamá, Alianza Agroambiental de Mujeres y Cacao (AMUCAO), Asociación para la Conservación Sostenible (FUNCOS), Royal Honey S.A., Asociación Agroforestal de Risco (ASAFRI) y Asociación Ambiental Degó (ASAMDEGÓ).El Proyecto BIORURAL es una iniciativa institucional que promueve medios de vida sostenibles en comunidades localizadas dentro y alrededor de las áreas protegidas del país. Su enfoque integra prácticas productivas compatibles con la biodiversidad, participación comunitaria, uso responsable de los recursos naturales y manejo adecuado de los ecosistemas.Durante el acto de entrega, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó el compromiso del Gobierno con las comunidades rurales. 'Con este paso brindamos a los productores herramientas para generar ingresos mediante actividades que respetan nuestros ecosistemas. Las comunidades son aliados esenciales para la conservación, y hoy iniciamos un proceso para transformar su relación con los recursos naturales y promover la sostenibilidad', expresó.Con la emisión de estas órdenes de proceder, los proyectos comunitarios inician formalmente la ejecución de actividades innovadoras y sostenibles, marcando una nueva etapa de cooperación entre MiAMBIENTE y las comunidades rurales para la protección del patrimonio natural del país.