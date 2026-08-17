Rybakina avanza a octavos de Cincinnati y Tirante prolonga su semana soñada

En una jornada lluviosa que interrumpió su partido dos veces, la kazaja Elena Rybakina venció a la polaca Magdalena Frech y avanzó a los octavos de final del torneo de Cincinnati, instancia en la que ya se instaló Thiago Tirante, el argentino que prolongó la mejor semana de su carrera.

Finalista en el WTA 1000 de Toronto la semana pasada, donde cayó ante la polaca Iga Swiatek, Rybakina se impuso en dos horas exactas de juego a Frech, número 41 del escalafón, con parciales 6-4 y 7-6 (7/2), para mantener vivo su desafío por el número uno mundial.

La kazaja, que ha derrotado a Frech en los cuatro enfrentamientos entre ambas, tuvo que sobreponerse además a dos interrupciones por lluvia.

La primera llegó cuando Rybakina ganaba 5-4 en el primer set y obligó a detener el partido durante una hora. Luego, cuando la segunda manga iba 4-3 a su favor y extendió el parón por casi 50 minutos.

"Fue un día de locos, la verdad. Cada vez que salíamos de la pista estaba nublado y muy húmedo, o salía el sol y te quemaba la piel (...) No sé cómo ustedes pudieron aguantar. Ha sido un día muy difícil", dijo Rybakina al final del partido.

Frech regresó con fuerza tras la segunda suspensión e intentó forzar un tercer set, pero Rybakina resistió gracias a su servicio y salvó los 15 puntos de quiebre que enfrentó en esa manga antes de cerrar el partido en el desempate.

Rybakina, cuyo mejor resultado en el WTA 1000 de Cincinnati fue la semifinal del año pasado, se medirá por un puesto en cuartos con la vencedora del duelo entre la rusa Diana Shnaider y la polaca Maja Chwalinska.

La kazaja mantiene además una oportunidad de destronar a la bielorrusa Aryna Sabalenka de la cima del tenis, posición que ocupa desde octubre de 2024.

Para conseguirlo en Cincinnati necesita conquistar por primera vez este torneo WTA 1000 y que Sabalenka no alcance las semifinales.

Por su parte, Iga Swiatek aseguró más temprano su presencia en los octavos de final al remontar ante la griega Maria Sakkari por 4-6, 6-1 y 6-1.

La campeona defensora tuvo un comienzo complicado ante la número 29 del mundo, que aprovechó sus oportunidades y se llevó el primer set después de que Swiatek salvara cinco puntos de quiebre.

La número cinco del mundo se medirá en octavos con la francesa Diane Parry.

- Tirante prolonga su semana soñada -

En el cuadro masculino, el plato fuerte llega en la noche con el partido del alemán Alexander Zverev, número tres del mundo y máximo favorito, frente al francés Terence Atmane.

Sascha Zverev mantiene firme su objetivo de avanzar a los octavos de final en un Masters 1000 marcado por las ausencias del italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz, los dos primeros jugadores del ranking mundial, ambos fuera del torneo por lesión.

El aperitivo del lunes empezó dulce para Sudamérica, con el argentino Thiago Tirante prolongando la semana más importante de su carrera al derrotar al español Martín Landaluce por 7-6 (7/5) y 7-6 (7/4), en un ajustado duelo de dos horas y 16 minutos.

El platense, de 25 años y número 50 del mundo, venía de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar en segunda ronda al serbio Novak Djokovic, ex número uno mundial y ganador de 24 títulos de Grand Slam.

La aventura de Tirante en Cincinnati iguala su mejor actuación en un Masters 1000, los octavos de final alcanzados este año en Roma.

En la tarde, el turno podría ser para el chileno Alejandro Tabilo, que se enfrentará al español Rafael Jódar en un partido que ya empezó con retraso por lluvia.

Jódar, de 19 años, sorprendió en Montreal a comienzos mes y sigue su precoz ascenso, pese a que en las rondas previas fue señalado por su habitual cambio de cordones en momentos clave para supuestamente enfriar el ritmo de los partidos.

Otro sudamericano que sueña con los octavos es el paraguayo Daniel Vallejo, que se medirá en la noche al estadounidense Tommy Paul, número 24 del mundo.