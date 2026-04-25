Deportes

Sabalenka sigue con paso firme en Madrid

Sabalenka sigue con paso firme en Madrid
La bielorusa Aryna Sabalenka sirve durante su partido contra la rumana Jacqueline Cristian en el WTA 1000 de Madrid el 25 de abril de 2026. Thomas Coex
AFP
25 de abril de 2026

La bielorrusa Aryna Sabalenka, vigente campeona del WTA 1000 de Madrid, se impuso este sábado a la rumana Jacqueline Cristian 6-1 y 6-4 para meterse en octavos de final.

Cristian, que ya había caído contra Sabalenka en Indian Wells, estuvo a punto de sorprender a su rival en el segundo set.

La rumana estuvo a punto de romper el saque de Sabalenka para ponerse 4-2, pero la bielorrusa reaccionó puso el 3-3 y después quebró el servicio de su rival en el noveno juego para ponerse 5-4 y cerrar con su saque.

Sabalenka se medirá en octavos a la ganadora del último partido del día entre la ucraniana Anhelina Kalinina y la japonesa Naomi Osaka.

Antes, la rusa Mirra Andreeva, número ocho del mundo, también avanzó a octavos al imponerse a la húngara Dalma Galfi por un contundente 6-3, 6-2.

Andreeva se medirá por una plaza en cuartos a la húngara Anna Bondár, que ganó este sábado a la checa Laura Samson por 7-6 (7/3), 6-1.

La suiza Belinda Bencic, duodécima jugadora del mundo, también se aseguró una plaza en octavos al imponerse a la rusa Diana Shnaider por 6-2, 7-6 (8/6).

La número tres del mundo y una de las favoritas en Madrid, la polaca Iga Swiatek, se retiró visiblemente indispuesta de su partido contra la estadounidense Ann Li cuando el marcador estaba 7-6 (7/4), 2-6 y 3-0.

Swiatek achacó a un posible virus su retirada del WTA 1000 madrileño.

Tras la retirada de su rival, Ann Li pasa a octavos de final, donde se medirá a la canadiense Leylah Fernandez, que se impuso este sábado a la estadounidense Iva Jovic por 3-6, 6-3, 6-2.

-- Los resultados del sábado en el WTA 1000 de Madrid:

. Individual femenino - 3ª ronda:

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) derrotó a Jaqueline Cristian (RUM/N.29) 6-1, 6-4

Belinda Bencic (SUI/N.11) a Diana Shnaider (RUS/N.18) 6-2, 7-6 (8/6)

Hailey Baptiste (USA/N.30) a Jasmine Paolini (ITA/N.8) 7-5, 6-3

Ann Li (USA/N.31) a Iga Swiatek (POL/N.4) 7-6 (7/4), 2-6, 3-0 y abandono

Leylah Fernandez (CAN/N.24) a Iva Jovic (USA/N.15) 3-6, 6-3, 6-2

Mirra Andreeva (RUS/N.9) a Dalma Gálfi (HUN) 6-3, 6-2

Anna Bondár (HUN) a Laura Samsonová (CZE) 7-6 (7/3), 6-1

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR